Khánh Hòa: Xe tải bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến đèo Khánh Lê

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), tại đèo Khánh Lê (đoạn qua thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh) đã xảy ra vụ cháy xe ôtô tải mang biển kiểm soát 49H-077.80 khi đang lưu thông hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 49H-077.80 do ông Mai Đức Thành (sinh năm 1975, cư trú tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Khi đến đoạn đường trên, xe bất ngờ bốc cháy từ phía sau xe.

Do phát hiện nhanh nên ông Thành đã điều khiển xe áp sát lề đường và kịp thời mở cửa xe chạy ra ngoài, không ảnh hưởng tính mạng.

Khi xảy ra cháy, Đội Chữa cháy và cứu nạn khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động lực lượng cùng xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường xử lý. Tuy nhiên, lửa cháy nhanh và bùng phát mạnh đã thiêu rụi xe và hàng hóa.

Hiện nay, Công an xã Nam Khánh Vĩnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa hiện trường nơi cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy./.

