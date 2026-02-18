Tối mùng 1 Tết, xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định, tối 17/2 (mùng 1 Tết), Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trong thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng đã kiểm soát 38.090 lượt phương tiện (323 xe khách, 1.304 xe tải, 9.860 xe con, 25.735 xe môtô, 868 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 người điều khiển vi phạm nồng độ cồn (1 xe tải, 43 xe con, 1.542 xe môtô, 60 xe thô sơ và phương tiện khác), gấp 2 lần so với ca trưa cùng ngày (từ 10 giờ đến 14 giờ).

Cùng với việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông còn phát hiện và xử lý nhiều lỗi vi phạm khác, trong đó có 502 trường hợp không có giấy phép lái xe, 349 trường hợp không có đăng ký xe, 38 trường hợp không có gương chiếu hậu, một người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy. Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 1.646 phương tiện và 191 giấy phép lái xe…

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, trong khung giờ phát lệnh kiểm soát nồng độ cồn từ 10 giờ đến 14 giờ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn tại thành phố Hải Phòng, làm hai người bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo toàn lực lượng đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn vào 10 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện xuyên suốt trong dịp nghỉ Tết.

Đặc biệt, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng của xe khách; vi phạm về tốc độ…

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho Cục Cảnh sát giao thông (qua Fanpage; App VNeTraffic; số điện thoại của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông) để xác minh, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại sau Tết./.

