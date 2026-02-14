Phú Thọ khảo sát lắp cầu phao tạm qua sông Lô

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, chiều tối ngày 14/2, Quân khu 2 đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khảo sát thực địa để bắc cầu phao tạm qua sông Lô (tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Đây là giải pháp cấp bách nhằm thay thế cầu Sông Lô vừa bị hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo giao thông thông suốt cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Với mục tiêu cao nhất là hoàn thành lắp đặt trước Tết Nguyên đán, đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt, giúp bà con nhân dân khu vực xã Đoan Hùng và các vùng lân cận thuận tiện di chuyển, vui xuân đón Tết trong không khí an toàn, phấn khởi.

Quân khu 2 đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn triển khai khảo sát kỹ thuật toàn diện. Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được tính toán cực kỳ cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.

Các kỹ sư công binh đang chạy đua với thời gian để xác định phương án neo giằng tối ưu nhất, đảm bảo cầu phao có thể chịu tải tốt và vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đã cận kề, sự vào cuộc kịp thời của Quân khu 2 sẽ giải quyết bài toán giao thông, tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi cây cầu chính đang chờ được sửa chữa, khắc phục.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có các văn bản chỉ đạo quyết liệt về tình trạng kỹ thuật của công trình này. Sau 10 năm đi vào hoạt động (khánh thành năm 2015), cầu Sông Lô đã xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp đáng báo động.

Tại cọc của trụ T3, lớp bêtông bảo vệ đã bị mất hoàn toàn, lộ trơ phần cốt thép đang bị hoen gỉ nghiêm trọng do tác động của dòng chảy và thời gian.

Việc xuống cấp tại vị trí xung yếu này ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu chịu lực của toàn bộ công trình. Sau khi phát hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại các trụ cầu sông Lô, hiện tại các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra thực tế và quyết định thực hiện cấm nhiều phương tiện lưu thông qua cầu. Việc cấm cầu đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại và giao thương của người dân nơi đây./.

