Thông xe nút giao Thanh Hà, Hải Phòng: Tăng kết nối liên vùng

Ngày 13/2, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC) và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) chính thức thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà, thuộc xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho người dân dịp vui xuân đón Tết Nguyên đán 2026.

Công trình đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 390 Thanh Hà với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Cầu vượt có chiều dài khoảng 224,2 m; đường dẫn, đường tránh, đường gom dài khoảng 3,37 km. Cầu được thiết kế kết cấu dầm hộp thép liên hợp, bản mặt cầu bê tông cốt thép, mặt cầu rộng 15,5 m, đáp ứng nhu cầu khai thác với 2 làn xe cơ giới. Dự án mở ra cơ hội lớn để phát triển công nghiệp dịch vụ và nhanh chóng thành một trung tâm phát triển của khu vực.

Dự án được khởi công từ ngày 23/6/2022, đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành và được cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn giao thông.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đã rà soát, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, điều kiện khánh thành để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trước dịp Tết Nguyên đán.

Nút giao Thanh Hà, Hải Phòng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường kết nối liên vùng. (Ảnh: TTXVN phát).

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng, dự án hoàn thành góp phần giảm tải lưu lượng, nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực lân cận, là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố.

Việc thông xe cầu vượt tại nút giao 390 rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân địa phương từ Hà Nội về quê ăn Tết khoảng 1 tiếng 30 phút xuống còn 50 phút so với trước đây; qua đó chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường kết nối liên vùng.

Dự án này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong những năm tới đây, là công trình điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan ở cửa ngõ phía Tây, cùng với các công trình cầu của thành phố, nút giao thông huyết mạch này sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố theo hướng văn minh, hiện đại.

Từng bước xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Năm 2026, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Hải Phòng tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026 là “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá” với một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 13%; Chỉ số chuyển đổi số (DTI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) thuộc top 5 địa phương dẫn đầu cả nước, phấn đấu trong top 3.

Thành phố Hải Phòng vẫn kiên định với 3 định hướng chiến lược, đó là lấy công nghiệp, logistics, cảng biển làm trụ cột phát triển bền vững; đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng đường sắt, hàng không, đường bộ, cảng biển chiến lược, tạo cú hích mạnh cho thành phố phát triển...

Năm 2025, Hải Phòng khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 37 công trình, dự án với tổng số vốn gần 80.000 tỷ đồng.

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về 4 chỉ số quan trọng cấp tỉnh: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính PAR Index, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS năm 2024 và Chỉ số xanh cấp tỉnh./.

