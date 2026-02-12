Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ 14-22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé lượt khi hành khách mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé.

“Việc miễn phí vé là món quà đầu Xuân ý nghĩa thành phố Hà Nội dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị và mang đến những hành trình di chuyển an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường,” lãnh đạo Hà Nội Metro nhấn mạnh.

Phía Hà Nội Metro cũng đưa ra lịch vận hành trên đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội.

Cụ thể, thứ 6 ngày 13/2/2026 (ngày 26 Tết), thời gian mở-đóng tuyến 5h30-24h. Giãn cách chạy tàu 6 phút từ 6h30-9h và 16h30-19h30; 10 phút các khung giờ còn lại; 15 phút từ 22-24h.

Thứ 7 ngày 14/2 (ngày 27 Tết) và Chủ nhật ngày 15/2/2026 (ngày 28 Tết), thời gian mở-đóng tuyến 5h30-22h; giãn cách chạy tàu 10 phút từ 5h30-20h30; 15 phút từ 20h30-22h.

Thứ 2 ngày 16/2/2026 (ngày 29 Tết), thời gian mở-đóng tuyến 5h30-2h sáng ngày 17/2/2026. Giãn cách chạy tàu 10 phút từ 5h30-17h; 15 phút từ 17h-2h sáng ngày 17/2/2026.

Thứ 3 ngày 17/2/2026 (ngày mùng 1 Tết), thời gian mở-đóng tuyến 10h-18h; giãn cách chạy tàu 10 phút.

Thứ 4 ngày 18/2/2026 (ngày mùng 2 Tết), thời gian mở-đóng tuyến 8h-19h; giãn cách chạy tàu 10 phút.

Thứ 5 ngày 19/02/2026 (mùng 3 Tết), thời gian mở-đóng tuyến 6h-20h; giãn cách chạy tàu 10 phút.

Thứ 6 ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết), thời gian mở-đóng tuyến 5h30-22h; giãn cách chạy tàu 10 phút từ 5h30-20h30; 15 phút từ 20h30-22h.

Thứ 7 ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết) và Chủ nhật ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết). thời gian mở-đóng tuyến 5h30-22h; giãn cách chạy tàu 10 phút.

Các ngày thường trước ngày 13/2/2026 (ngày 26 Tết) và sau ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết) sẽ thực hiện vận hành theo lịch đã ban hành./.

Hà Nội Metro điều chỉnh thời gian giờ cao điểm và áp dụng biểu đồ chạy tàu mới Đối với ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tần suất chạy tàu cả ngày trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A và số 3.1 (đoạn trên cao) là 10 phút/chuyến.