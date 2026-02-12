Quýt hồng Lai Vung vào mùa Tết, nhà vườn kỳ vọng giá cao

Quýt hồng là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, là loại cây trồng "khó tính," mỗi năm chỉ ra quả một vụ. Sau nhiều tháng chăm sóc công phu, đến nay nhiều vườn quýt hồng bắt đầu chín, chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Quýt hồng được trồng chủ yếu tại xã Lai Vung, Hòa Long và Phong Hòa (huyện Lai Vung cũ) với diện tích hơn 220 ha. Hiện, tại các vườn quýt hồng, quả bắt đầu chín, chuyển từ màu xanh sang màu vàng cam.

Theo nhiều nhà vườn, quýt hồng là loại cây trồng đòi hỏi kỹ thuật canh tác cao, từ khi xử lý cho cây ra hoa đến khi thu hoạch mất thời gian gần 11 tháng. Mỗi năm, quýt hồng chỉ cho quả một vụ và thường thu hoạch vào dịp Tết nguyên đán.

Nhà vườn thu hoạch quýt hồng để bán cho khách hàng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Thời hoàng kim, Đồng Tháp có hơn 1.000 ha trồng quýt hồng nhưng bệnh vàng lá, thối rễ tấn công đã làm thiệt hại lớn những vườn đang cho quả, làm giảm diện tích trồng loại cây đặc sản này.

Trước đây, Ủy ban Nhân dân huyện Lai Vung cũ đã triển khai Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng. Khoảng 5 năm nay, một số nhà vườn ứng dụng sản xuất quýt hồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, trong đó bổ sung nhiều loại phân hữu cơ truyền thống và giảm lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Do vậy, việc phục hồi của một số vườn quýt có tín hiệu tốt hơn.

Ông Đoàn Anh Kiệt ở xã Hòa Long (tỉnh Đồng Tháp) có thâm niên 25 năm trồng quýt hồng với khu vườn rộng 5.000 m2. Ông Kiệt cho biết, nhờ canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ trong vài năm gần đây nên vườn quýt hồng của ông phát triển tốt, hạn chế nhiễm sâu bệnh. Tuy nhiên, trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch, triều cường kết hợp với mưa nhiều, trong đất thừa nước và độ ẩm cao nên quýt bị rụng một số quả.

Vườn quýt hồng rộng 1,5ha của anh Phan Văn Sang (xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) dự kiến cho sản lượng hơn 17 tấn quả. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Vì cây quýt mang quả không quá nhiều nên hiện nay, chất lượng khá tốt, quả to, bóng và màu sắc đẹp. Sơ bộ đánh giá năng suất quýt hồng của ông từ 1,5-2 tấn quả/1.000 m2.

Theo ông Đoàn Anh Kiệt, muốn theo nghề trồng quýt hồng phải có lòng yêu nghề, nắm vững kỹ thuật, kinh nghiệm canh tác và mạnh về kinh tế để có vốn đầu tư.

Chi phí sản xuất quýt hồng khá cao, trung bình canh tác 1.000 m2 phải đầu tư vốn từ 30-40 triệu đồng/vụ. Ông Kiệt hy vọng vụ quýt năm nay, thương lái thu mua tại vườn được giá 50 nghìn/kg, như vậy mới đảm bảo có lãi.

Cũng tương tự như ông Kiệt, sau 5 năm chuyển đổi canh tác theo quy trình sản xuất hữu cơ, đến nay, vườn quýt hồng rộng 1,5 ha của gia đình anh Phan Văn Sang ở xã Hòa Long phát triển khá tốt, quả to, màu sắc đẹp, nhiều nước. Anh ước lượng năm nay, vườn quýt cho sản lượng hơn 17 tấn quả, trong đó, quýt loại 1 (trọng lượng từ 4-5 quả 1kg) chiếm khoảng 60%.

Để tăng giá trị kinh tế từ quả quýt hồng và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, vài năm gần đây, anh Sang cùng một số nhà vườn khác đã khai thác dịch vụ tham quan vườn quýt kết hợp bán quýt cho du khách tại vườn.

Theo anh Sang, trong vườn có một số quýt đã chín nên anh thu hoạch dần dần để bán lẻ cho khách hàng. Khác với lối tiêu thụ truyền thống là thu hoạch quýt tập trung một lần và bán hết vườn cho thương lái, những năm gần đây, anh bán lẻ cho khách du lịch và đẩy mạnh bán quýt thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Anh sang cho hay, thương mại điện tử hỗ trợ anh đắc lực trong việc tiêu thụ quýt hồng. Sau khi chốt đơn của khách hàng, anh sẽ thu hoạch quýt theo số kilogam khách yêu cầu, đóng thùng và gửi cho khách hàng. Hiện, anh bán quýt hồng loại 1 (trọng lượng từ 4-5 quả 1kg) có giá 80 nghìn đồng/kg; loại 2 (từ 6-7 quả 1kg) có giá 70 nghìn đồng/kg. Loại quýt này thường được khách hàng mua để làm quà tặng.

Bà Tô Thị Kim Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Long cho biết, một trong những thế mạnh nông nghiệp của xã là cây ăn quả, riêng diện tích trồng quýt hồng là hàng trăm héc-ta. Định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của xã theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại.

Thời gian tới, xã sẽ tập trung đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp; trong đó, có cây quýt hồng; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ quýt hồng. Cùng với đó, địa phương đa dạng hóa sản phẩm từ quả quýt hồng như: rượu quýt, mứt quýt, tinh dầu quýt… tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tham quan vườn quýt hồng, kết hợp với các làng nghề truyền thống nhằm nâng cao giá trị kinh tế./.

