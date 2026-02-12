Cổ phiếu bất động sản dẫn dắt, VN-Index trở lại trên mốc 1.800 điểm

Sau phiên giao dịch sôi động ngày 11/2, thị trường chứng khoán ngày 12/2 giao dịch trầm lắng hơn khi thanh khoản suy giảm rõ rệt.

Dù vậy, VN-Index vẫn dễ dàng lấy lại mốc 1.800 điểm nhờ lực kéo chủ yếu từ nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là các mã thuộc họ Vingroup; trong đó, VHM tăng 5,83%, VIC tăng 5,44% và VRE tăng 1,87%, trở thành động lực chính nâng đỡ chỉ số.

Bên cạnh đó, sắc xanh cũng chiếm ưu thế tại nhóm dầu khí khi BSR, OIL, POS, PTV, PVB, PVC, PVD, PVS và TOS đồng loạt tăng giá. Các nhóm bán lẻ, công nghệ thông tin và viễn thông cũng ghi nhận diễn biến tích cực, trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu còn lại phân hóa với sắc xanh-đỏ đan xen.

Tâm lý nghỉ Tết Nguyên đán khiến dòng tiền trong nước và nước ngoài tham gia kém sôi động. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng tích cực với giá trị gần 350 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ thị trường.

Kết thúc phiên 12/2, VN-Index tăng 17,24 điểm lên 1.814,09 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 501 triệu cổ phiếu, tương ứng 16.386 tỷ đồng.

Toàn sàn có 177 mã tăng, 135 mã giảm và 68 mã đi ngang. HNX-Index tăng 0,62 điểm lên 256,48 điểm, với hơn 46,4 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt trên 875,2 tỷ đồng; ghi nhận 81 mã tăng, 58 mã giảm và 67 mã đứng giá.

Trong khi đó, UPCOM-Index giảm 0,52 điểm xuống 125,94 điểm; khối lượng giao dịch hơn 18,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 293,5 tỷ đồng, với 135 mã tăng, 79 mã giảm và 79 mã đi ngang.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dù dòng tiền có dấu hiệu chững lại trước kỳ nghỉ Tết.

Trong ngắn hạn, xu hướng phân hóa nhiều khả năng tiếp tục, với sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành giữ vai trò quyết định khả năng duy trì đà tăng của chỉ số./.

