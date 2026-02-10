Chứng khoán Hàn Quốc vẫn bị định giá thấp dù tăng giá trị 1.700 tỷ USD

Theo nhận định của các nhà quản lý quỹ, thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn chưa xóa bỏ được tình trạng bị định giá thấp so với các thị trường khác, dù tăng giá trị 1.700 tỷ USD.

Sau khi tăng 121% kể từ đầu năm 2025, chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc hiện đang giao dịch ở mức gấp 1,7 lần giá trị sổ sách, tăng từ mức dưới 1 cách đây chưa đầy một năm và tăng thêm 1.700 tỷ USD vốn hóa thị trường. Con số này so với mức 1,9 của chỉ số Topix (Nhật Bản) và 1,8 của chỉ số CSI 300 (Trung Quốc).

Việc chỉ số Kospi tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2025 là nhờ nỗ lực của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm đẩy lùi tình trạng định giá thấp kéo dài liên quan đến các vấn đề quản trị và sự bùng nổ toàn cầu của trí tuệ nhân tạo.

Theo các nhà đầu tư tại các công ty quản lý quỹ Jupiter Fund Management và Matthews Asia, mức định giá đã được cải thiện nhưng hầu như không theo kịp các dự báo lợi nhuận.

Mức định giá vẫn còn thấp là lý do đằng sau sự lạc quan của Phố Wall về chỉ số Kospi trong năm nay, với JPMorgan Chase & Co. nhận định chỉ số này có thể lên tới 7.500 điểm, tăng hơn 41% so với hiện tại.

Theo các nhà phân tích, điều kiện tiên quyết là Hàn Quốc phải có những tiến bộ hơn nữa trong cải cách quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, vẫn còn dư địa cho sự phục hồi, do những động lực thị trường cho đến nay chủ yếu đến từ hai nhà sản xuất chip hàng đầu là Samsung Electronics Co. và SK Hynix Inc.

Nhà quản lý danh mục đầu tư tại Matthews Asia, Sojung Park, cho rằng mức định giá của các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn đang có khoảng cách đáng kể so với các thị trường khác. Trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và các yếu tố cơ bản vững chắc, thị trường dường như còn xa mức định giá hợp lý.

Các nhà đầu tư kỳ vọng đà tăng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc sẽ tiếp tục khi nỗ lực cải cách quản trị doanh nghiệp được đẩy mạnh, với bước tiếp theo có thể là việc hủy bỏ bắt buộc cổ phiếu quỹ (cổ phiếu do chính công ty phát hành, sau đó mua lại từ thị trường và giữ lại thay vì hủy bỏ hoặc phát hành lại ngay lập tức) thông qua việc sửa đổi luật thương mại./.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới Chỉ số KOSPI tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp nhờ được thúc đẩy bởi loạt báo cáo kết quả kinh doanh tích cực từ các doanh nghiệp lớn như Samsung Electronics và SK hynix.