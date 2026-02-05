Sở Giao dịch Chứng khoán làm việc với FTSE Russell về lộ trình nâng hạng

Ngày 5/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) làm việc với tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell nhằm rà soát việc triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, đồng thời trao đổi định hướng phối hợp thời gian tới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNX Lương Hải Sinh cùng lãnh đạo các sở giao dịch và đơn vị chuyên môn. Đoàn FTSE Russell do Tổng Giám đốc điều hành Fiona Bassett dẫn đầu, thể hiện sự quan tâm và cam kết hợp tác lâu dài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, cập nhật tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025, tập trung vào quy mô vốn hóa, diễn biến các chỉ số, sự phát triển của thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh, cũng như sự mở rộng của cơ sở nhà đầu tư.

Lãnh đạo VNX chia sẻ những kết quả tích cực đạt được, phản ánh nỗ lực cải cách, nâng cao chất lượng hạ tầng thị trường và tăng cường minh bạch theo thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, hai bên đã rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác theo Biên bản Ghi nhớ (MOU) đã ký kết giữa VNX và FTSE Russell, tập trung vào các nguyên tắc phối hợp trong phát triển chỉ số, cơ chế quản trị và định hướng thương mại hóa. Các nội dung này được trao đổi trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, hài hòa lợi ích, phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân thủ điều kiện pháp lý của thị trường Việt Nam.

Buổi làm việc góp phần khẳng định cam kết của VNX và FTSE Russell trong việc tăng cường hợp tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế, đồng thời hỗ trợ lộ trình nâng hạng thị trường theo các chuẩn mực toàn cầu./.

