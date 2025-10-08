Nhà đầu tư có phiên giao dịch đầy cảm xúc với thông tin nâng hạng thị trường

Rạng sáng ngày hôm nay (8/10/2025), thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận thông tin Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Tâm lý hưng phấn bao phủ thị trường ngay trong những phút đầu giờ của phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO). Lực cầu giá cao ồ ạt đẩy vào thị trường khiến cho VN-Index tăng một mạch trên 40 điểm.

Ông Cao Tuấn, một nhà đầu tư ở Bắc Ninh cho biết nhiều nhóm nhà đầu tư đã túc trực theo dõi thông tin cả đêm hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay với tâm lý “vỡ òa” sau đón nhận thông tin thị trường được nâng hạng. Bằng chứng dòng tiền đồng loạt đổ vào thị trường ngay trong những phút đầu tiên mở cửa.

Thị trường biến động mạnh

Nhưng trái với động thái trên, một bộ phận nhà đầu tư đã tranh thủ bán ra khối lượng rất lớn ngay trong 15 phút đầu của phiên ATO, điều này đã nhấn chìm đà tăng của VN-Index.

Ông Tuấn cũng chia sẻ chính mình cũng bán ra một tỷ trọng nhỏ trong thời điểm này và nhằm thu về được một khoản lợi nhuận. Theo ông Tuấn, đây là kinh nghiệm “bán khi thị trường hưng phấn và mua khi thị trường hoảng loạn.”

Trước đà bán ra đó, thị trường chứng khoán nhanh chóng quay về thế giằng co dưới ngưỡng 1.700 điểm của VN-Index và thậm chí đi xuống trong sắc đỏ ở cuối đợt giao dịch buổi sáng.

Theo ông Tuấn, những diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên hôm nay đã khiến tâm lý của các nhà đầu tư bị đè nén khá nặng nề, đặc biệt là những người đã mua ở vùng giá cao trong đợt ATO, do họ phải ghi nhận những khoản lỗ ngay trong buổi chiều.

Cụ thể hơn, ông Phạm Tuyến, Giám đốc môi giới Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam chia sẻ: “Thị trường bước vào giao dịch trong phiên sáng là rất tích cực với thông tin về việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Nhưng, điều đó không giữ được xuyên suốt phiên dưới áp lực chốt lời ngắn hạn cũng như sự gia tăng bán ra đáng kể của khối ngoại.”

Ông Tuyến phân tích mặc dù áp lực bán là tương đối lớn, song những nhóm ngành có ảnh hưởng lớn đến thị trường (như ngân hàng, chứng khoán) và một số trụ cột (như CTG, STB, VCB, VNM, MWG, HHS, TCH, VHM) vẫn giữ được đà tăng, nhờ đó thị trường duy trì được mức tăng điểm khá ấn tượng khi kết thúc phiên.

“Trong phiên, có thời điểm thị trường bị bán đỏ sàn và khiến nhiều giá cổ phiếu sụt đáng kể so với phiên sáng, tiêu biểu là nhóm bất động sản bị bán ra tương đối lớn. Đến phiên chiều, dòng tiền tăng mạnh trở lại và tập trung vào các nhóm chứng khoán, ngân hàng và trụ cột, từ đó giúp cho VN-Index tiệm cận mốc 1.700 điểm khi tăng 12,53 điểm, đóng cửa ở 1.697,83 điểm,” ông Tuyến nói.

Cùng với đó, HNX-Index tăng nhẹ 0,47 điểm, lên mức 273,34 điểm, UpCoM-Index tăng nhẹ 0,19 điểm, nhích lên 110,43 điểm. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 36.399 tỷ đồng, tương ứng gần 1,22 tỷ chứng khoán được chuyển nhượng. Đáng chú ý, các nhà đầu tư nước ngoài mua vào và bán ra khá tương đồng. Cụ thể, họ mua vào với giá trị 4.238 tỷ đồng và bán ra 4.214 tỷ đồng.

Nắm bắt xu hướng chung, ông Cao Tuấn cũng chia sẻ sau khi chốt lời thời điểm đầu giờ sáng, nhà đầu tư này đã thực hiện mua vào ngay trong đầu giờ chiều nhằm giữ tỷ trọng hàng hóa trong danh mục đầu tư.

Nhiều nhóm nhà đầu tư đã túc trực theo dõi thông tin cả đêm hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay với tâm lý “vỡ òa” sau đón nhận thông tin thị trường được nâng hạng. (Ảnh: Vietnam+)

Thu hút mạnh dòng vốn quốc tế

Báo cáo của Phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán Maybank nhận định việc VN-Index xác nhận vượt thành công kháng cự gần nhất tại vùng 1.688 điểm sẽ hỗ trợ trạng thái ngắn hạn có khả năng lên cao hơn theo chiều hướng tích cực. Thanh khoản trong phiên hôm nay có sự cải thiện, ghi nhận phiên thứ hai trong ba phiên gần nhất có khối lượng giao dịch nằm cao hơn mức trung bình 20 ngày. Các chỉ báo kỹ thuật đều tăng và hoạt động ở mức mạnh, thể hiện trạng thái ngắn hạn của chỉ số đã có thêm xác nhận về khả năng đi theo kịch bản triển vọng. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao hơn trong bối cảnh hiện nay.

Theo nhóm phân tích, việc Việt Nam được nâng hạng chắc chắn sẽ thu hút dòng vốn đáng kể chảy vào thị trường. Theo cơ chế, việc nâng hạng sẽ tự động đưa Việt Nam vào các chỉ số lớn (như FTSE All-World, FTSE EM và FTSE Asia), buộc các quỹ bị động (Passive Funds) dựa trên các chỉ số này phải mua cổ phiếu hoặc hoán đổi danh mục. Chỉ riêng các quỹ theo chỉ số FTSE cũng sẽ tạo ra một lực mua bắt buộc. Song song đó, sự quan tâm của quỹ chủ động (Active Funds) cũng rất lớn.

Báo cáo của Maybank còn nhấn mạnh đến các dữ liệu lịch sử về những thị trường sau tin nâng hạng, thường ghi nhận những có nhịp điều chỉnh sau khi công bố thông tin. Với nhịp tăng mạnh từ đầu năm đến nay và dữ kiện này, Maybank đưa ra dự đoán phản ứng của thị trường đối với việc nâng hạng trong tháng Mười sẽ khá ôn hòa và ít biến động mạnh.

“Sau khi được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế với hàng tỷ USD từ các quỹ ETF và nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn này giúp gia tăng thanh khoản, mở rộng quy mô và nâng cao chiều sâu thị trường. Thêm vào đó, việc định giá doanh nghiệp được cải thiện nhờ niềm tin và sức hấp dẫn gia tăng trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Quá trình nâng hạng còn thúc đẩy cải cách thể chế, hoàn thiện cơ chế giao dịch và minh bạch thông tin, qua đó khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu,” báo cáo nêu rõ.

Bên cạnh đó, nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cũng chỉ ra việc nâng hạng sẽ mang đến những tác động sâu rộng. Cụ thể, các quy định chỉ số khiến danh mục quỹ ETF phải tái cơ cấu mạnh mẽ, tạo ra những đợt mua-bán lớn của khối ngoại. Qua thực tế (ở các nước Kuwait, Pakistan, Morocco..), các dòng tiền ETF thường dịch chuyển theo hướng có lợi cho thị trường được nâng hạng, nhưng tác động ngắn hạn có thể biến động tùy vào tỷ trọng và tâm lý nhà đầu tư. Về dài hạn, việc nâng hạng thường giúp cải thiện thanh khoản, thu hút thêm quỹ đầu tư chủ động nhờ độ mở thị trường tăng và hỗ trợ định giá cổ phiếu tăng lên mức tương xứng với nhóm thị trường mới nổi.

Đánh giá các cổ phiếu tiềm năng khi Việt Nam được nâng hạng, nhóm phân tích của SHS cho rằng với các quỹ chủ động, mỗi quỹ sẽ có những tiêu chí đặc thù riêng, song nhìn chung vẫn sẽ là các nhóm cổ phiếu gắn với tiêu chí về vốn hóa thị trường, tính thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và room cho nhà đầu tư ngoại./.

