Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nâng hạng thị trường chứng khoán là bước ngoặt hội nhập

Rạng sáng 8/10, Tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Khẳng định với phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, ghi nhận nỗ lực cải cách toàn diện của ngành tài chính và mở ra cơ hội hội nhập quốc tế sâu rộng.

- Thưa Bộ trưởng, sau nhiều năm chờ đợi, FTSE Russell đã chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi. Là người đứng đầu ngành Tài chính, Bộ trưởng có chia sẻ gì về kết quả này?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Trong suốt hai năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai một chương trình cải cách toàn diện nhằm đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ cao nhất của quốc tế.

Chúng tôi rất vui mừng về việc FTSE Russell đã chính thức ghi nhận và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Kết quả tích cực này là kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan, sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi biểu dương nỗ lực không ngừng nghỉ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán trong suốt 2 năm vừa qua.

Có thể nói rằng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. FTSE chính thức ghi nhận và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn ngoại, mà còn là minh chứng rõ ràng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

- Thưa Bộ trưởng, sau khi được nâng hạng, Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp gì để duy trì thứ hạng và đặc biệt là phát triển thị trường chứng khoán lên một giai đoạn mới?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Chúng tôi đã xác định, nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát và triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, nhằm xây dựng một thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch, hiệu quả, hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế hàng đầu.

Trong quá trình đó, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế và thành viên thị trường… để thị trường chứng khoán Việt Nam không những duy trì được thứ hạng mà còn hướng tới các chuẩn mực cao hơn, đặc biệt là đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

