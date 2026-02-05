Cổ phiếu trụ cột bất động sản đua trần, VN-Index giảm phiên 2 liên tiếp

Phiên giao dịch ngày 5/2 cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét khi nhóm cổ phiếu “nhà Vingroup” thăng hoa mạnh mẽ, trong khi phần lớn thị trường chìm trong sắc đỏ.

Dù đóng góp hơn 21 điểm cho chỉ số, 4 cổ phiếu họ Vingroup vẫn không đủ sức kéo VN-Index thoát khỏi một phiên giảm điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc mạnh trong phiên hôm nay, với sự khác biệt trong bức tranh giao dịch giữa nhóm cổ phiếu Vingroup và phần còn lại của thị trường ngày càng lớn.

Dòng tiền chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái bất động sản của Vingroup, trong khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành trọng điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu VIC và VHM đồng loạt tăng hết biên độ, VRE tăng 1,95% và VPL nhích thêm 0,58%. Tính chung, 4 cổ phiếu nhà Vingroup đóng góp tới 21,46 điểm cho VN-Index.

Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để bù đắp áp lực giảm sâu từ phần còn lại của thị trường.

VN-Index chốt phiên giảm 8,87 điểm, xuống còn 1.782,56 điểm. Trên các sàn còn lại, HNX-Index giảm 2,91 điểm xuống 263,04 điểm, trong khi UPCOM-Index giảm 0,69 điểm về 128,59 điểm.

Dù mức giảm của VN-Index không quá lớn, diễn biến thực tế lại tiêu cực hơn nhiều khi sắc đỏ bao trùm diện rộng. Toàn thị trường ghi nhận 239 mã tăng giá; trong đó có 20 mã tăng trần, nhưng số mã giảm lên tới 514 mã. Đáng chú ý, có 10 cổ phiếu giảm hết biên độ, nổi bật là VHC và PET.

Với VHC, cổ phiếu này chịu áp lực mạnh sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 cho thấy lợi nhuận giảm tới 47%. Nguyên nhân đến từ việc giá nguyên liệu tăng cao trong khi sản lượng tiêu thụ sụt giảm, qua đó ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh.

Nhìn chung, thị trường cuối phiên chiều khá tiêu cực. Hàng loạt nhóm ngành được nhà đầu tư quan tâm đều đồng loạt đi lùi, bao gồm ngân hàng, công nghệ thông tin, chứng khoán, bán lẻ, vật liệu xây dựng và dầu khí.

Trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index, các mã ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn với VCB lấy đi 4,15 điểm, BID giảm 2,19 điểm, CTG giảm 1,63 điểm và MBB giảm 1,26 điểm. Các cổ phiếu còn lại trong top gây áp lực lên chỉ số gồm GAS, GVR, VNM, HPG, MSN và FPT.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu khi tổng giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt hơn 29.000 tỷ đồng, riêng sàn HOSE đạt hơn 26.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân gần 34.000 tỷ đồng trong một tháng trở lại đây. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng thanh khoản tiếp tục sụt giảm trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang có xu hướng tăng mạnh.

Khối ngoại giao dịch không mấy sôi động khi họ mua vào gần 3.900 tỷ đồng nhưng bán ra tới gần 5.100 tỷ đồng, qua đó bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng và đánh dấu phiên bán ròng thứ tư liên tiếp.

FPT trở thành tâm điểm bán ròng với giá trị hơn 821 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu xếp sau như VCB, VHM hay ACB. Ở chiều ngược lại, MWG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 180 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên giao dịch khép lại với tâm lý thận trọng bao trùm thị trường, khi lực đỡ từ một nhóm cổ phiếu lớn không đủ bù đắp cho áp lực bán lan rộng và thanh khoản suy yếu tiếp tục là yếu tố khiến nhà đầu tư lo ngại./.

