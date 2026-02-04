VN-Index mất mốc 1.800 điểm, áp lực bán gia tăng cuối phiên

Áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm trong phiên giao dịch ngày 4/2, dù thanh khoản thị trường cải thiện và dòng tiền vẫn luân chuyển ở một số nhóm ngành.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, VN-Index giảm 21,97 điểm xuống mức 1.791,43 điểm.

Trái ngược, HNX-Index tăng 0,77 điểm lên 265,95 điểm. Toàn thị trường có 364 mã tăng và 349 mã giảm. Tuy nhiên, sắc đỏ chiếm ưu thế trong rổ VN30 khi có 16 mã giảm, 10 mã tăng và 4 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Trên HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 969 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 31.100 tỷ đồng; trong khi HNX ghi nhận hơn 85,3 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.080 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, dù lực cầu giúp VN-Index thu hẹp phần nào đà giảm, áp lực bán vẫn lấn lướt khiến chỉ số chìm sâu trong sắc đỏ về cuối phiên. Các cổ phiếu VIC, VHM, VCB và BID là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi khoảng 22,5 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, HPG, MCH, VPB và LPB duy trì sắc xanh, góp phần níu giữ hơn 4 điểm cho chỉ số.

Trái với diễn biến kém tích cực của VN-Index, HNX-Index giao dịch khá lạc quan nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu KSV (tăng 4,9%), HUT (tăng 8,02%), PVI (tăng 4,26%) và MBS (tăng 1,89%).

Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ bao phủ phần lớn thị trường. Ngành bất động sản giảm mạnh nhất với mức giảm 4,76%, chủ yếu do các mã VHM (giảm 6,17%), VIC (giảm 6,96%), VRE (giảm 0,53%), KBC (giảm 1,98%) và IDC (giảm 3,09%).

Ngành công nghệ thông tin và ngành chăm sóc sức khỏe cũng chịu áp lực bán, lần lượt giảm 1,78% và 0,92%, với nhiều cổ phiếu như FPT, CMG, DLG, DBD, JVC, TRA, DVN, DHT và TTD giảm điểm.

Ở chiều ngược lại, ngành nguyên vật liệu là điểm sáng của thị trường khi tăng 1,51%, dẫn dắt bởi các cổ phiếu HPG (tăng 5,79%), NKG (tăng 4,01%), HSG (tăng 4,43%), DGC (tăng 1,18%) và DCM (tăng 1,86%).

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 963 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã FPT, VIC, VHM và ACB. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 5 tỷ đồng, chủ yếu tại các mã IDC, HUT, PVS và KSF.

Việc VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm cho thấy, tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại và diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu trụ.

Tuy nhiên, sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành cùng tín hiệu tích cực từ HNX-Index và nhóm nguyên vật liệu cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường, mà đang dịch chuyển chọn lọc, tạo cơ sở cho những nhịp hồi phục kỹ thuật./.

VN-Index giảm hơn 22 điểm, cổ phiếu dầu khí và bán lẻ ngược dòng Trong phiên giao dịch chiều 2/2, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến thị trường không thể đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ.