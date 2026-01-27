Chứng khoán châu Á rung lắc vì tuyên bố thương mại từ Tổng thống Mỹ

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến kém khả quan trong phiên mở cửa sáng 27/1, với tâm điểm là đà bán tháo tại thị trường Hàn Quốc sau những tuyên bố bất ngờ về thương mại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại Seoul, chỉ số KOSPI giảm mạnh 41,39 điểm (0,84%) xuống 4.908,20 điểm ngay trong 15 phút giao dịch đầu tiên.

Áp lực đè nặng lên thị trường sau khi Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ tăng thuế đối với ôtô, gỗ xẻ và dược phẩm của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%.

Ông Trump chỉ trích Quốc hội Hàn Quốc chậm phê chuẩn "Thỏa thuận thương mại lịch sử" - ám chỉ dự luật thực thi thỏa thuận đầu tư và thương mại song phương trị giá 350 tỷ USD mà hai nước đã thống nhất năm ngoái.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng giảm 169,40 điểm (0,32%) xuống 52.715,85 điểm. Nhóm cổ phiếu ôtô và điện tử hướng về xuất khẩu chịu thiệt hại khi đồng yen tiếp tục duy trì sức mạnh so với đồng USD, giữa bối cảnh giới đầu tư thận trọng về khả năng chính quyền Nhật Bản và Mỹ sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Thị trường Trung Quốc ghi nhận diễn biến trái chiều. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải mở cửa giảm 0,18% xuống 4.125,22 điểm. Ngược lại, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 97,63 điểm (0,36%) lên 26.863,15 điểm.

Tại thị trường trong nước, lúc 09 giờ 20 phút ngày 27/1 chỉ số VN - Index giảm 0,91 điểm (0,05%) xuống 1.842,81 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,70 điểm (0,28%) lên 248,00 điểm./.

