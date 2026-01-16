VN-Index bứt phá mạnh, dòng tiền lan tỏa nhiều nhóm ngành

Cuối phiên giao dịch sáng 16/1, thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc với đà tăng mạnh của VN-Index, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự lan tỏa tích cực ở nhiều nhóm ngành.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 30,54 điểm lên 1.895,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 479,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 17.347 tỷ đồng. Toàn sàn có 177 mã tăng giá, 135 mã giảm giá và 60 mã đi ngang, cho thấy dòng tiền duy trì trạng thái sôi động nhưng vẫn có sự phân hóa nhất định.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,64 điểm, lên 253,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 56 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.112,3 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 82 mã tăng giá, 52 mã giảm giá và 63 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 1,7 điểm, lên 127,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 84,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 910,2 tỷ đồng. Số mã tăng giá chiếm ưu thế với 153 mã, so với 98 mã giảm giá và 120 mã đi ngang.

Nhóm VN30 bứt tốc mạnh, trở thành động lực chính cho thị trường khi có 21 mã tăng giá, chỉ 7 mã giảm giá và 2 mã đi ngang. Đáng chú ý, FPT tăng kịch trần, cùng với đà tăng ấn tượng của VIC tăng 4,58%, VHM tăng 3,25%, PLX tăng 4,25%, MWG tăng 4,05%, MSN tăng 3,7% và VRE tăng 2,23%.

Nhóm bảo hiểm giao dịch tích cực với PVI tăng kịch trần, BVH tăng 4,23%, MIG tăng 2,99%, BMI tăng 2,31%, ABI tăng 1,92% và PRE tăng 1,81%. Cùng xu hướng, nhóm ngân hàng nghiêng về sắc xanh khi các cổ phiếu trụ cột như VCB, STB, TCB, TPB, CTG, BID đều tăng giá.

Nhóm viễn thông cũng tăng mạnh với FOX tăng kịch trần, TTN tăng 14,2%, MFS tăng 11,37%, ABC tăng 8,93% và VGI tăng 0,87%.

Đặc biệt, công nghệ thông tin trở thành tâm điểm của thị trường nhờ đóng góp tích cực của FPT tăng trần, CMG tăng 4,94%, ELC tăng 3,38%, VEC tăng 10,24%, DLG tăng 3,6%, POT tăng 7,62% và ITD tăng 5%.

Với lợi thế vốn hóa lớn, nhóm công nghiệp và tài chính đóng góp tích cực cho đà tăng chung của chỉ số, tiêu biểu như VJC tăng 1,72%, MVN tăng 6,82%, GEE tăng 1,12%, VEA tăng 7,4%, GMD tăng 2,2%, VCB tăng 1,81%, BID tăng 2,37%, TCB tăng 1,54% và F88 tăng 1,31%.

Ở nhóm bất động sản, ngoài các cổ phiếu lớn tăng mạnh, phần lớn các mã vốn hóa vừa và nhỏ vẫn giảm giá. Các nhóm cổ phiếu còn lại nhìn chung diễn biến phân hóa, với sắc xanh và đỏ đan xen.

Nhìn chung, đà tăng mạnh của VN-Index trong phiên sáng 16/1 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu trụ cột. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu, cho thấy dòng tiền có xu hướng chọn lọc và tập trung vào những nhóm ngành có câu chuyện và triển vọng rõ ràng./.

