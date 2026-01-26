Thị trường chứng khoán chào tuần mới trong sắc đỏ, chỉ số VN-Index mất hơn 27 điểm

Ngày 26/1, thị trường chứng khoán chào tuần mới trong sắc đỏ, áp lực bán chi phối trên diện rộng khiến cho VN-Index mất hơn 27 điểm và xuống mức 1.843,72 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index cũng để rơi 5,66 điểm và về mức 247,3 điểm. Cùng chung xu thế đó, UpCoM-Index giảm nhẹ 0,51 điểm, xuống mức 126,56 điểm.

Toàn thị trường có gần 1.254 triệu chứng khoán được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng 34.822 tỷ đồng. Hôm nay, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 302 tỷ đồng, trong đó họ mua vào 3.904 tỷ đồng và bán ra 3.602 tỷ đồng. Trên thị trường có 206 mã tăng giá, 801 mã đứng giá và 574 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng đến đà giảm của VN-Index trong phiên phải kể đến VIC, VHM, MBB, VJC, CTG… Về nhóm ngành, khối vận tải giảm mạnh nhất khi mất 5,11% giá trị vốn hóa, theo sau ngành bảo hiểm giảm 4,53%, các nhóm hàng hóa công nghiệp, bất động sản, phần cứng và thiết bị, phần mềm và dịch vụ cũng giảm từ 2%-3% giá trị vốn hóa.

Theo nhận định từ các công ty chứng khoán, diễn biến thị trường đi vào vùng tái tích lũy.

Báo cáo phân tích từ công ty chứng khoán MB (MBS) chỉ ra sau 5 tuần đi lên liên tiếp, VN-Index chắn ngang ở vùng cản 1.900 điểm. Trong 2 tuần gần đây, chỉ số chung đã ba lần cố gắng vượt vùng cận trên 1.920 điểm nhưng không thành công. Theo MBS, diễn biến tạo vùng tái tích lũy trong bối cảnh nền thanh khoản cao (tăng +58% so với hai tháng cuối năm 2025) và mùa báo cáo thu nhập quý 4/2025 đang được công bố ngày càng nhiều…, là tín hiệu không tích cực về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, MBS cho rằng thời điểm hiện tại cũng không có nhiều thông tin bất lợi để thị trường giảm sâu và kịch bản cơ sở VN-Index sẽ duy trì xu hướng dao động trong khu vực tái tích lũy (ở vùng cao). Bên cạnh đó, dòng tiền phân hóa theo mùa báo cáo thu nhập với vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực VN-Index 1.850 điểm. Song, kịch bản thận trọng trong bối cảnh thanh khoản giảm, MBS dự báo VN-Index khả năng không giữ được vùng hỗ trợ 1.840-1.850 điểm./.

