Áp lực giảm hiện hữu và chiến lược "đãi cát tìm vàng" mùa báo cáo tài chính

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với áp lực bán gia tăng mạnh mẽ tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sự suy yếu của dòng tiền, động thái bán ròng quyết liệt từ khối ngoại cùng các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực đang đặt ra thách thức lớn cho chỉ số chung trong ngắn hạn.

Theo nhận định từ các chuyên gia, VN-Index nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy và tái cân bằng quanh các vùng hỗ trợ thấp hơn trước khi xác định xu hướng mới. Đây là thời điểm nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và sàng lọc kỹ lưỡng các cơ hội dựa trên kết quả kinh doanh quý 4/2025.

Áp lực "đè nặng" lên nhóm vốn hóa lớn

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với những diễn biến kém sắc, đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý của nhà đầu tư. Sau giai đoạn giằng co mang tính thăm dò, VN-Index đã không thể giữ vững được đà hồi phục và chấp nhận lùi bước trước áp lực cung giá cao.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index đóng cửa tại mức 1.870,79 điểm, giảm 8,34 điểm (-0,44%) so với tuần trước đó. Đáng chú ý, diễn biến trong tuần cho thấy sự hụt hơi của bên mua khi chỉ số liên tục thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Theo dữ liệu từ Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường mở đầu tuần với trạng thái giằng co mạnh trong biên độ hẹp từ 1.880-1.900 điểm. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, áp lực bán liên tục gia tăng, đặc biệt trong các phiên chiều và đợt khớp lệnh định kỳ (ATC), trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (bluechips), vốn là "đầu tàu" dẫn dắt thị trường trong giai đoạn trước, nay lại trở thành “gánh nặng” chính kéo giảm chỉ số.

Cụ thể, sắc xanh dần suy yếu tại các mã trụ cột, như nhóm cổ phiếu thuộc họ Vingroup, nhóm ngân hàng (VCB, BID, HDB…) và nhóm dầu khí (GAS, BSR). Điển hình tại phiên cuối tuần (ngày 23/1), VN-Index đánh mất tới 11,94 điểm (tương đương 0,63%) khi hàng loạt cổ phiếu lớn đồng thuận điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng nóng trước đó.

Bên cạnh đó, khối ngoại duy trì đà bán ròng mạnh với tổng giá trị trong 4 phiên đầu tuần lên tới 2.994 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng thời điểm của tuần trước. Riêng phiên cuối tuần, khối này tiếp tục bán ròng hơn 200 tỷ đồng, tập trung xả hàng tại các mã đầu ngành (như VCB, VHM và CTG). Động thái rút vốn này không chỉ gây áp lực lên điểm số mà còn khiến dòng tiền nội trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

Dòng tiền luân chuyển "dè dặt"

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của tuần qua là sự thiếu hụt vai trò của nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích từ Công ty Chứng khoán Pinetree, nhận định thị trường chứng khoán trong tuần đã thể hiện rõ hơn dấu hiệu suy yếu. Về kỹ thuật, thị trường đã chỉ ra sự lưỡng lự từ tuần trước, đồng thời VN-Index tiếp tục xác nhận trạng thái tiêu cực hơn với sự giảm điểm khá rõ ràng trong tuần này.

Theo ông Học, điểm chính của thị trường thời gian qua là nhóm doanh nghiệp quốc doanh (bao gồm dầu khí, ngân hàng và nhóm cổ phiếu Viettel) đã không còn duy trì được sức mạnh. Các cổ phiếu này đồng loạt đảo chiều giảm mạnh trong những phiên cuối tuần, tạo ra hiệu ứng domino tiêu cực lên chỉ số chung.

Trên thực tế, diễn biến giao dịch của thị trường đã ghi nhận những nỗ lực luân chuyển dòng tiền sang các nhóm ngành chưa tăng giá mạnh (như bất động sản, chứng khoán và hóa chất). Tuy nhiên, các nhịp tăng này diễn ra chớp nhoáng và thiếu tính bền vững.

"Sức mạnh của dòng tiền tại các nhóm này vẫn còn khá yếu. Thanh khoản không ghi nhận sự bùng nổ rõ rệt. Điển hình, nhóm bất động sản và hóa chất có phiên tăng mạnh trong phiên thứ Năm, nhưng lại nhanh chóng đảo chiều và điều chỉnh trong phiên thứ Sáu. Điều này cho thấy dòng tiền hiện tại chỉ mang tính thăm dò, chưa đủ quyết liệt để hình thành một nhóm dẫn dắt mới," ông Nguyễn Thái Học phân tích.

Sự lệch pha này phần nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dao động. Khi nhóm cổ phiếu trụ cột điều chỉnh, dòng tiền thông minh chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh mẽ ở các nhóm ngành khác và họ có xu hướng đứng ngoài quan sát hoặc hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, các chỉ báo hiện tại đang ủng hộ kịch bản điều chỉnh tiếp diễn trong ngắn hạn. Theo báo cáo từ Nhóm phân tích của VCBS, trên khung đồ thị ngày, VN-Index kết phiên với cây nến đỏ bao trùm, lùi về dưới mốc 1.875 điểm. Các chỉ báo động lượng quan trọng đều đang hướng xuống, cho thấy áp lực bán vẫn chưa có tín hiệu dừng lại.

"Xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong các phiên đầu tuần tới. Mốc hỗ trợ gần nhất của chỉ số được xác định quanh vùng 1.840 điểm, tương đương đường trung bình động 20 ngày (MA20)," nhóm phân tích của VCBS nhận định.

Sau khi phân tích kỹ hơn trên khung đồ thị giờ, VCBS xác định vùng đáy cũ quanh 1.850 điểm sẽ là chốt chặn hỗ trợ ngắn hạn mà nhà đầu tư cần quan sát kỹ lưỡng.

Bước sang tuần giao dịch tiếp theo, ông Nguyễn Thái Học đưa ra dự báo thận trọng, nếu phiên đầu tuần tới các nhóm cổ phiếu kỳ vọng không sớm bứt phá, nhiều khả năng thị trường sẽ cần thêm thời gian tích lũy. Như vậy, VN-Index khó tránh khỏi một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, đây là giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng.

Đồng quan điểm, các chuyên gia từ VCBS cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ 1.840-1.850 điểm.

Với chiến lược "đãi cát tìm vàng” - quan sát và lựa chọn cổ phiếu dựa trên yếu tố cơ bản. Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh nhịp điều chỉnh mở ra cơ hội cho nhà đầu tư lựa chọn những nhóm ngành có nền tảng tốt, đặc biệt là các doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh quý 4/2025 tích cực, nhằm chuẩn bị cho các quyết định đầu tư trong giai đoạn tiếp theo./.

