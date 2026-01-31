Chứng khoán: Tín hiệu tạo đáy và chiến lược giải ngân trong nhịp hồi phục

Sau chuỗi điều chỉnh kéo dài và áp lực tâm lý nặng nề trong nửa đầu tuần giao dịch từ ngày 26-30/1, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu khởi sắc quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lý VN-Index 1.800 điểm.

Bên cạnh đó, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại và lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, mở ra kỳ vọng về một nhịp hồi phục ngắn hạn dù sự phân hóa vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Sự đảo chiều tâm lý

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch với những biến động đầy kịch tính. VN-Index khởi đầu tuần trong sắc đỏ với quán tính giảm điểm (từ tuần trước đó) bị đẩy lên cao. Chỉ trong 3 phiên đầu tuần, chỉ số này đã đánh mất gần 80 điểm, chấp nhận lùi từ vùng 1.880 điểm về sát mốc 1.800 điểm.

Theo báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), áp lực chốt lời gia tăng mạnh mẽ ở nhiều nhóm cổ phiếu sau giai đoạn tăng nóng, đặc biệt là diễn biến tiêu cực tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đã tạo ra hiệu ứng domino lên toàn thị trường. Thanh khoản của thị trường trong giai đoạn này duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 phiên, qua đó phản ánh rõ nét tâm lý thận trọng và sự rút lui tạm thời của bên mua.

Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan bắt đầu xuất hiện trong hai phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index đã cho thấy phản ứng tích cực khi chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.800 điểm. Phiên giao dịch ngày 30/1, thị trường ghi nhận sự bứt phá của chỉ số và đóng cửa tại 1.829,04 điểm, tăng hơn 14 điểm (+0,77%). Tính chung cả tuần, VN-Index vẫn giảm 41,75 điểm (-2,23%), nhưng nỗ lực hồi phục ở vùng giá thấp đã mang lại hy vọng cho nhà đầu tư.

Phân tích về diễn biến này, ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, nhận định thị trường đang thể hiện hai trạng thái đối lập rõ rệt. Nửa đầu tuần là sự tiếp diễn của xu hướng điều chỉnh trước đó, tổng cộng với 7 phiên giảm liên tiếp, nhưng hai phiên cuối tuần đã xác nhận tín hiệu hồi phục rõ nét.

“Điểm tựa của chỉ số trong phiên thứ Năm đến từ nhóm tiêu dùng, bất động sản khu công nghiệp và hóa chất. Sang đến phiên thứ Sáu, dòng tiền lan tỏa rộng hơn nhờ các báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc,” ông Học chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Học nhấn mạnh một chi tiết quan trọng. Đó là VN-Index không tăng quá mạnh do thiếu sự dẫn dắt của các "trụ" lớn như Vingroup, thép hay công nghệ, nhưng sự tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể.

“Khả năng cao thị trường đã hình thành đáy ngắn hạn, đặc biệt là tại các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu nhưng chưa có nhịp hồi phục rõ ràng (như bất động sản, chứng khoán và xây dựng). Đà giảm ở nhóm Vingroup chững lại và áp lực bán tại nhóm doanh nghiệp quốc doanh thu hẹp là cơ sở để tin rằng rủi ro giảm sâu đang dần được loại bỏ,” ông Học đánh giá.

Sự tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể. (Ảnh: Vietnam+)

Rung lắc vẫn hiện hữu tại ngưỡng 1.850 điểm

Dưới góc nhìn kỹ thuật, nhóm phân tích của VCBS đưa ra những cảnh báo thận trọng hơn cho tuần giao dịch tới. Mặc dù mốc 1.800 điểm đã được bảo vệ thành công, nhưng các chỉ báo kỹ thuật chưa thực sự đồng thuận cho một xu hướng tăng mạnh bền vững.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo vẫn hàm ý các nhịp rung lắc sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.850 điểm. Ngoài ra, chỉ báo dòng tiền vẫn trong xu hướng đi xuống, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư lớn vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn.

Trên thị trường, một điểm tích cực trong phiên cuối tuần là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đã quay lại mua ròng với giá trị trên 689 tỷ đồng, tập trung vào các mã cổ phiếu đầu ngành (như HPG, MSN và BID). Theo các chuyên gia, điều này phần nào đã giúp trấn an tâm lý cho các nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh thị trường vừa trải qua đợt sụt giảm mạnh.

Dựa trên những phân tích về hiện trạng và xu hướng, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần có chiến lược giải ngân trọng tâm, tránh tâm lý hưng phấn quá đà.

Ông Nguyễn Thái Học dự báo tuần tới là dòng tiền tiếp tục lan tỏa mạnh hơn tại các nhóm cổ phiếu (nhạy cảm với thị trường cao), giúp chỉ số chung duy trì trạng thái hồi phục. Tuy nhiên, khả năng tăng mạnh theo hình chữ V là không lớn, do các nhóm vốn hóa lớn (như họ Vingroup) cần thêm thời gian để tích lũy sau nhịp điều chỉnh sâu.

Đồng quan điểm, phía VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường và chỉ nên duy trì nắm giữ đối với những mã đã củng cố nền giá thành công. Việc quản trị rủi ro danh mục cần được đặt lên hàng đầu khi chỉ số tiến về vùng 1.850 điểm, nơi áp lực cung có thể gia tăng đột ngột./.

