Fed giữ nguyên lãi suất, S&P 500 lần đầu chạm mốc lịch sử 7.000 điểm

Thị trường tài chính Mỹ vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với những dấu ấn lịch sử, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất và duy trì lập trường thận trọng về chính sách tiền tệ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1 (theo giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 trở thành tâm điểm khi lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc kỷ lục trong phiên trên 7.000 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã khiến chỉ số này giảm nhẹ 0,57 điểm (0,01%) xuống còn 6.978,03 điểm vào cuối phiên.

Trong khi đó, các chỉ số khác ghi nhận sắc xanh. Chỉ số Dow Jones tăng 12,19 điểm, tương đương 0,02%, lên 49.015,60 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 40,35 điểm (0,17%) lên 23.857,45 điểm, chủ yếu nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Kết thúc cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2026, Ủy ban Thị trường Mở liên bang Mỹ (FOMC) đã nhất trí duy trì lãi suất cơ bản ở mức 3,5%-3,75%. Trong thông báo chính thức, Fed ghi nhận lạm phát dù vẫn ở mức cao nhưng thị trường lao động đang dần ổn định.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục điều hành chính sách dựa trên dữ liệu thực tế thay vì đưa ra một lộ trình cắt giảm sớm.

Giới phân tích dự báo đợt hạ lãi suất tiếp theo có thể sẽ chỉ diễn ra vào tháng 6/2026. Một diễn biến đáng chú ý khác là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết danh tính người kế nhiệm ông Powell sẽ được công bố trong khoảng một tuần tới.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn là "đầu tàu" tăng trưởng trong phiên này với sự dẫn dắt của Intel (tăng 11%), Micron (tăng 6%) và Nvidia (tăng 1,6%). Đà tăng trưởng này được cộng hưởng từ kết quả kinh doanh tích cực của các đối tác lớn như SK hynix (Hàn Quốc) và ASML (Hà Lan), củng cố niềm tin vào triển vọng dài hạn của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, thị trường đang xuất hiện tâm lý lo ngại về mức chi phí đầu tư khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI). Trong các giao dịch sau giờ làm việc, dù cổ phiếu Meta và Tesla tăng lần lượt 4% và 3%, nhưng cổ phiếu Microsoft lại giảm hơn 3% sau khi báo cáo tài chính của tập đoàn này cho thấy chi phí đầu tư hạ tầng đang tăng mạnh.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 28/1, chỉ số VN-Index giảm 27,59 điểm, hay 1,51%, xuống 1.802,91 điểm, còn chỉ số HNX-Index hạ 0,37 điểm, tương đương 0,15%, xuống 252,47 điểm./.

