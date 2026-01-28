Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi về sát mốc 1.800 điểm

Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều khiến thị trường chứng khoán giảm sâu, dù dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao và một số nhóm ngành giữ được sắc xanh.

VN-Index tiếp tục lùi về sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm.

Kết thúc phiên giao dịch 28/1, VN-Index giảm 27,59 điểm xuống còn 1.802,91 điểm; HNX-Index giảm 0,37 điểm xuống mức 252,47 điểm. Thị trường nghiêng về bên bán với 367 mã giảm so với 330 mã tăng. Tại rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế với 16 mã giảm, 11 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 863 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 29.000 tỷ đồng; trên sàn HNX đạt hơn 101 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 2.700 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index có thời điểm ghi nhận lực mua quay trở lại, song áp lực bán nhanh chóng gia tăng khiến chỉ số không thể thu hẹp đà giảm và đóng cửa trong sắc đỏ.

Về mức độ ảnh hưởng, các cổ phiếu VIC, VHM, VCB và GVR tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, lấy đi tổng cộng gần 24,9 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, GAS, MSN, FPT và STB vẫn giữ được sắc xanh, góp phần giúp chỉ số níu giữ hơn 3,8 điểm.

Trên sàn HNX, diễn biến cũng kém tích cực khi chỉ số chịu áp lực giảm từ nhiều cổ phiếu như KSF giảm 1,96%, NVB giảm 1,56%, SHS giảm 1,58% và PVI giảm 1,11%.

Xét theo nhóm ngành, thị trường giảm điểm trong bối cảnh sắc xanh vẫn xuất hiện tại phần lớn các nhóm cổ phiếu. Ngành bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất thị trường, giảm 4,83%, chủ yếu do áp lực bán tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM giảm 5,7%, VIC giảm 6,95%, VRE giảm 5,83%, DXS giảm 2,29% và BCM giảm 1,64%.

Theo sau là ngành dịch vụ truyền thông và ngành tài chính với mức giảm lần lượt là 0,87% và 0,62%. Trong hai nhóm ngành này, nhiều mã chịu áp lực bán đáng kể như VGI giảm 1,68%, CTR giảm 0,31%, YEG giảm 0,81%, HDB giảm 1,72%, VIX giảm 2,43%, ACB giảm 3,24%, VCB giảm 1,42%, BID giảm 1,33% và TPB giảm 1,74%.

Ở chiều ngược lại, ngành công nghệ thông tin ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường, tăng 2,11%, với sự dẫn dắt của FPT tăng 2,35%, ELC tăng 1,66%, DLG tăng 4,48% và CMG tăng 0,85%.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 1.787 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VCB với giá trị 404,52 tỷ đồng, VIC 371,64 tỷ đồng, VNM 240,04 tỷ đồng và ACB 207,26 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 20 tỷ đồng, tập trung vào các mã PVS 61,5 tỷ đồng, PVB 6,09 tỷ đồng, TNG 1,83 tỷ đồng và VFS 0,51 tỷ đồng.

Việc VN-Index tiếp tục lùi sâu về sát mốc 1.800 điểm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường trong ngắn hạn, nhất là khi áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng mạnh.

Dù vậy, thanh khoản cải thiện và sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường, mở ra khả năng chỉ số sẽ sớm tìm được điểm cân bằng nếu lực cầu cải thiện tại các vùng hỗ trợ quan trọng./.

