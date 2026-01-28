Chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới trước thềm cuộc họp của Fed

Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/1.

Tuy nhiên, tại Mỹ, thị trường chứng khoán Phố Wall có sự phân hóa nhẹ. Trong khi chỉ số S&P 500 xác lập kỷ lục đóng cửa ở mức đỉnh mới, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thì chỉ số Dow Jones lại sụt giảm, do đà lao dốc của nhóm cổ phiếu bảo hiểm y tế. Cùng thời điểm, đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua so với đồng euro.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, chỉ số S&P 500 tăng 0,41%, ghi nhận mốc kỷ lục 6.978,60 điểm, đánh dấu phiên lập đỉnh thứ tư trong năm 2026.

Chỉ số Nasdaq cũng tiến thêm 0,91%, lên 23.817,10 điểm, nhờ kỳ vọng vào báo cáo tài chính của các "ông lớn" công nghệ như Meta, Microsoft và Tesla.

Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại đi ngược xu hướng khi giảm hơn 400 điểm, tương đương 0,83%, còn 49.003,41 điểm. Nguyên nhân chính đến từ sự sụp đổ của nhóm cổ phiếu bảo hiểm y tế sau khi Chính phủ Mỹ đề xuất mức tăng phí chi trả cho chương trình Medicare (bảo hiểm y tế công cộng) thấp hơn dự kiến.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD đã trải qua phiên sụt giảm mạnh nhất trong hơn một tháng qua. Đồng euro lần đầu tiên kể từ năm 2021 đã vượt mốc 1,20 USD/euro.

Về chính sách tiền tệ, thị trường gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày 28/1.

Các chuyên gia từ JPMorgan nhận định đây là thời điểm Fed cần tạm dừng hành động nới lỏng chính sách, để đánh giá kỹ hơn về sức khỏe thị trường lao động Mỹ, sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp trước đó.

Một điểm đáng chú ý là chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014, do áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Nhưng thị trường chứng khoán vẫn đứng vững nhờ kết quả kinh doanh tích cực của khối doanh nghiệp. Trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo kinh doanh quý mới nhất, có gần 80% vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Tại châu Âu, các sàn giao dịch đóng cửa phiên ngày 27/1 phần lớn trong sắc xanh, ngoại trừ sàn giao dịch Frankfurt. Trên thị trường chứng khoán London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,6%, đạt 10.207,8 điểm, còn chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm nhẹ 0,2%, còn 24.894,44 điểm.

Các thị trường khu vực châu Á chủ yếu tăng điểm nhờ kỳ vọng vào lợi nhuận ngành công nghệ Mỹ, trong đó chứng khoán Hàn Quốc và Hong Kong dẫn đầu đà tăng bất chấp những lo ngại về thuế quan.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên ngày 27/1, chỉ số VN-Index giảm 13,22 điểm, hay 0,72%, xuống 1.830,50 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 5,54 điểm, hay 2,24%, lên 252,84 điểm./.

