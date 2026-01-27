Dòng vốn toàn cầu có dấu hiệu rời khỏi đồng USD khi Fed phối hợp với BoJ

Đồng USD đang trải qua đợt bán tháo mạnh nhất kể từ cuối tuần trước sau khi xuất hiện thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York đã thực hiện nghiệp vụ "kiểm tra tỷ giá" hiếm hoi đối với cặp tiền tệ USD/yen.

Động thái này làm dấy lên đồn đoán trên thị trường về khả năng Fed đang cân nhắc phối hợp với Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) để hỗ trợ đồng yen.

Phản ứng trước thông tin trên, giới đầu tư đã ồ ạt bán ra đồng bạc xanh. Đồng USD đã giảm hơn 2,26% trong 5 ngày qua so với rổ tiền tệ quốc tế, mức giảm sâu bất thường đối với của đồng tiền này. Chỉ riêng trong phiên 26/1, đồng USD giảm 0,46%, trong khi đồng yen Nhật tăng hơn 3%.

Tác động lập tức lan sang thị trường chứng khoán châu Á. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,79% trong phiên sáng nay do lo ngại đồng nội tệ mạnh lên sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,12% sau khi đóng cửa ở mức 6.915 điểm vào phiên trước đó.

Đáng chú ý, giá vàng đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới, vượt mốc 5.000 USD/ounce. Giới phân tích tại Phố Wall nhận định đây là dấu hiệu cho thấy dòng vốn đang rời bỏ USD.

Ông Thierry Wizman, chuyên gia tại Macquarie, nhận định trước đây, tình hình căng thẳng địa chính trị thường đẩy giá trị đồng USD lên cao do vai trò tài sản an toàn. Tuy nhiên, hiện tại các nhà giao dịch đang chuyển hướng sang vàng, bạc và cổ phiếu quốc phòng.

Ông cho rằng trật tự tài chính hình thành từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đang có dấu hiệu thay đổi chậm nhưng rõ rệt.

Đồng quan điểm, ông Paul Donovan từ ngân hàng UBS cho biết vị thế dự trữ của đồng USD đang bị lung lay bởi những biến động chính trị nội bộ tại Mỹ và sự suy giảm uy tín quốc tế.

Thị trường hiện đang "nín thở" chờ đợi quyết định lãi suất của Fed vào ngày 28/1 (giờ Mỹ). Theo công cụ FedWatch của CME, có tới 97% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức hiện tại, khoảng 3,5%-3,75%.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi Tổng thống Trump liên tục công khai kêu gọi cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng áp lực này có thể mang lại tác dụng ngược, khiến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) kiên quyết giữ nguyên lãi suất để khẳng định sự độc lập về chính trị.

Ông Joe Brusuelas, chuyên gia kinh tế trưởng tại RSM, nhận định tâm điểm sẽ không nằm ở mức lãi suất mà là cuộc họp báo sau đó của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ông dự báo ông Powell sẽ tận dụng diễn đàn này để đưa ra những lập luận bảo vệ sự độc lập của ngân hàng trung ương trước các phản ứng từ Nhà Trắng./.

Thị trường tài chính-tiền tệ thế giới đối diện với đợt rung lắc mới Các thị trường toàn cầu chịu ảnh hưởng từ đe dọa áp thuế của Mỹ, gây biến động đồng euro, USD, và vàng trong bối cảnh tranh chấp thương mại và chính trị.