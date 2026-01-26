Bộ Tài chính: Còn 4 địa phương chưa hoàn thành xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 19/1, đã có 30 địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện chỉ còn 4 địa phương chưa hoàn thành, với tổng số 36 cơ sở nhà, đất chưa được xử lý, giảm tới 5.452 cơ sở so với thời điểm cuối tháng 12/2025.

Theo Bộ Tài chính, một số địa phương còn tồn đọng số lượng lớn cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý là do chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy thông qua trước khi cấp có thẩm quyền quyết định; ở một số địa phương, công tác sắp xếp nhà, đất chưa nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm số cơ sở nhà, đất còn tồn đọng, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm triển khai.

Trong bối cảnh việc quyết định xử lý và tổ chức xử lý trụ sở, tài sản công đã được phân cấp triệt để cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương, trong suốt quá trình trước, trong và sau khi hợp nhất tỉnh và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Bộ Tài chính đã luôn chủ động, bám sát tình hình thực tiễn để tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, cho chủ trương và chỉ đạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với diễn biến thực tiễn của từng giai đoạn.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đôn đốc 4 địa phương còn lại để hoàn thành việc xử lý đối với các cơ sở nhà, đất còn lại.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản./.

