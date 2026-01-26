Lãi suất ngân hàng ngày 26/1: Nhiều nhà băng tăng mạnh, kỳ hạn dài tới 6%/năm

Bước sang những tuần đầu của năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường có dấu hiệu nhích lên rõ rệt khi nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất, tập trung vào các kỳ hạn trung và dài.

Làn sóng tăng lãi suất

Sacombank là một trong những ngân hàng điều chỉnh mạnh tay nhất. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn từ 6-8 tháng được tăng thêm 0,7%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng tăng 0,5%/năm; trong khi các kỳ hạn 12-15 tháng tăng 0,2%/năm.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng được ngân hàng này niêm yết đồng loạt ở mức 6%/năm.

Trường hợp khách hàng lựa chọn lĩnh lãi hằng tháng, lãi suất dao động trong khoảng 5,53-5,91%/năm; còn lĩnh lãi theo quý, mức lãi suất áp dụng từ 5,56-5,91%/năm ở cùng các kỳ hạn.

Cùng xu hướng, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,4-0,5%/năm tại nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng tăng 0,4%/năm lên 5,7%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng tăng 0,5%/năm lên 5,8%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, VIB nâng lãi suất kỳ hạn 15-18 tháng thêm 0,4%/năm lên 5,9%/năm; các kỳ hạn từ 24-36 tháng tăng thêm 0,4%/năm, đạt mức 6%/năm.

Tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay, đã có 12 ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất huy động. Trong đó, nhóm ngân hàng tăng lãi suất chiếm đa số, gồm VIB, Sacombank, MBV, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo và BaoViet Bank.

Ở chiều ngược lại, ACB và PGBank điều chỉnh giảm lãi suất tại một số kỳ hạn, cho thấy sự phân hóa nhất định trong chính sách huy động vốn giữa các ngân hàng trong giai đoạn đầu năm.

Big4 không nằm ngoài cuộc

Không chỉ các ngân hàng thương mại cổ phần, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) cũng ghi nhận động thái điều chỉnh lãi suất huy động trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, VietinBank đã 2 lần tăng lãi suất, cho thấy xu hướng nhập cuộc rõ nét của nhóm ngân hàng này.

Theo biểu lãi suất mới, VietinBank áp dụng mức 3%/năm đối với các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tháng; kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 3,4%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 4,5%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được nâng lên 5,2%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 13-36 tháng tăng lên 5,3%/năm.

Ở kênh giao dịch tại quầy, VietinBank giữ nguyên biểu lãi suất hiện hành. Theo đó, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy được niêm yết ở mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 2,4%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 3,5%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 5,3%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Như vậy, VietinBank đang áp dụng mức lãi suất ngang bằng giữa tiền gửi tại quầy và trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

So sánh trong nhóm Big4, mức lãi suất huy động các kỳ hạn 1-2 tháng và 13-36 tháng do VietinBank niêm yết hiện đã ngang bằng với BIDV và Agribank, đồng thời cao hơn Vietcombank ở cùng kỳ hạn.

Trong đó, Agribank tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất huy động nhỉnh hơn so với ba “ông lớn” còn lại tại một số kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng./.

