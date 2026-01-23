Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Đài Loan (Trung Quốc) trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao.

Ngày 20/1/2026, tại Đài Bắc (Đài Loan), chương trình họp báo ra mắt “Khuôn viên chuỗi cung ứng điện tử TVT- tỉnh Ninh Bình” kết hợp Hội thảo giới thiệu các chính sách ưu đãi đầu tư mới nhất vào Việt Nam đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp Đài Loan.

Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan (VTBA) và Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT tổ chức; Công hội Điện tử Đài Loan (TEEMA) đồng tổ chức, cùng sự phối hợp thực hiện của Công ty Sáng tạo Giải pháp Phần mềm và Công ty Việt Nam Quốc tế Toàn Cầu. Đây được xem là hoạt động xúc tiến đầu tư có ý nghĩa thiết thực, nhằm kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng điện tử Đài Loan, hướng đến mô hình khu công nghiệp tập trung, hiện đại tại tỉnh Ninh Bình.

Mục đích của hoạt động lần này nhằm thu hút các doanh nghiệp chuỗi cung ứng Đài Loan vào cùng một khuôn viên tập trung, đáp ứng nhu cầu chuỗi cung ứng của doanh nghiệp điện tử QuanDa, Wistron... đã đầu tư vào Ninh Bình, đồng thời cũng sẽ là chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp điện tử lớn khác của Đài Loan đã đầu tư vào các tỉnh lân cận như Foxconn, Pegatron, Compal...

Điểm đến chiến lược của doanh nghiệp điện tử Đài Loan

Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Phan Kiều Chung chia sẻ, những năm trở lại đây, Việt Nam và Đài Loan thúc đẩy nhiều hợp tác về kinh tế như đầu tư, thương mại trên tinh thần song phương cùng phát triển.

Doanh nghiệp Đài Loan chọn Việt Nam là một trong những trọng điểm Nam tiến, các doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam phát triển bền vững, hiệu suất. Trong tình hình kinh tế toàn cầu đang có nhiều sự thay đổi, Chính phủ Việt Nam đưa ra nhiều chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, đặc biệt những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đưa ra những chiến lược thu hút các ngành nghề công nghệ cao, cùng phối hợp với Việt Nam nghiên cứu, môi trường đầu tư cải thiện...nhiều phúc lợi cho các doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm điểm đến.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan (VTBA), Tiến sỹ Ngô Phẩm Trân chia sẻ, từ năm 2016, Chính quyền Đài Loan có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan mở rộng thị trường đầu tư vào các nước Đông Nam Á, đó cũng là cột mốc sự ra đời của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan. Tôn chỉ và sứ mệnh của Hiệp hội nhằm để thúc đẩy và hỗ trợ sự hợp tác về kinh tế và thương mại giữa các doanh nghiệp song phương, và năm nay đã bước vào năm thứ 10.

Từ tháng 7/2025, Chính phủ Việt Nam có nhiều đột phá trong cải cách chiến lược để phát triển kinh tế như: sáp nhập tỉnh, thành phố, hệ thống lại các cơ quan hành chính...tạo nên một hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng và thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư FDI khi chọn đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam còn chú trọng vào cải cách giáo dục như đã đưa ngôn ngữ thứ 3 vào các cơ sở giáo dục từ cấp 1, đây là những bước đi “đột phá,” sẽ rút ngắn con đường hội nhập quốc tế cho Việt Nam đang vươn mình sang “Kỷ nguyên mới,” Chủ tịch Ngô Phẩm Trân chia sẻ và cho biết, với vai trò là Kiều bào tiêu biểu, bà sẽ cố gắng thúc đẩy nhiều hơn nữa những hợp tác kinh tế song phương.

Công hội Điện tử Đài Loan (TEEMA) cám ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan (VTBA) thời gian qua đã cùng đồng hành, hỗ trợ thành công nhiều doanh nghiệp Đài Loan đến Việt Nam khảo sát đầu tư, mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng....

Đối mặt với tình hình kinh tế thay đổi của toàn cầu, sắp xếp lại hệ thống chuỗi cung ứng điện tử và bán dẫn, những năm gần đây nhiều doanh nghiệp Đài Loan cần phải mở rộng đầu tư đến nhiều quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là điểm sáng cho các doanh nghiệp Đài Loan chọn lựa.

Cơ hội mở rộng chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam

Tính đến hiện nay, đã có hơn 100 doanh nghiệp của Công hội Điện tử Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục có những chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam mở rộng chuỗi cung ứng, và đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Phó chủ tịch Công ty cổ phần Thịnh Vượng TVT, ông Lương Thế Dân chia sẻ, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Đài Loan, nhân buổi ra mắt ký giả Khuôn viên Chuỗi cung ứng Điện tử TVT, đại diện công ty, chúng tôi sẽ ưu đãi với mức giá tốt nhất cho 6 doanh nghiệp đầu tiên chọn đầu tư vào các Khu công nghiệp Minh Châu và Cụm công nghiệp Mỹ Thuận tại Ninh Bình do tập đoàn chúng tôi đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp khi xin cấp phép đầu tư và cam kết sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp trong suốt thời gian đầu tư tại Việt Nam.

Nguyên Phó tổng thư ký Ủy ban công tác Đài Loan, ông Trần Duy Hải cho biết thời gian qua ông là người thúc đẩy thành công đưa Công ty điện tử Quanda đầu tư vào tỉnh Ninh Bình, và hội thảo ngày hôm nay mang một cột mốc khá quan trọng, không những hỗ trợ cho Công ty Quanda kết nối chuỗi cung ứng điện tử, mà còn hỗ trợ cho các công ty điện tử lớn khác của Đài Loan đã đầu tư vào các tỉnh phía Bắc, dần dần sẽ nối thành những chuỗi cung ứng điện tử hoàn chỉnh cho Việt Nam.

Chủ tịch danh dự Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty thủy hải sản Simmy, ông Trần Tín Minh chia sẻ, với 25 năm kinh nghiệm đã đầu tư vào Việt Nam, công ty ông đã đưa những sản phẩm chế biến từ tôm ra được những thị trường khó tính như Mỹ, với chất lượng 5 sao nhưng giá thành lại cạnh tranh, đó là những thành quả ông có được khi chọn đầu tư vào Việt Nam mới có được giá thành tốt khi xuất khẩu ra thế giới, ông kêu gọi các doanh nghiệp Đài Loan nên nắm bắt cơ hội, đây là thời điểm vàng kim cho các doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm điểm đến.

Hội thảo đã thu hút gần 100 doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu tìm hiểu đầu tư vào Việt Nam đến tham dự, nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh phúc lợi ưu đãi, chính sách mới, nguồn nhân lực... Việt Nam vẫn còn là điểm sáng và lợi thế cạnh tranh trong mắt các nhà đầu tư FDI đến từ Đài Loan./.

