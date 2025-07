Đà Nẵng: Công chức không tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức

Ngày 9/7, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã ký ban hành Công văn số 101/UBND-SNV về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài.

Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng nguồn kinh phí đi công tác nước ngoài; không tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

Công văn cũng nêu rõ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong 1 năm (trừ trường hợp do yêu cầu công tác, tham gia đoàn tháp tùng theo yêu cầu của cấp trên hoặc do công việc thật sự cần thiết); không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài.

Tổ chức một đoàn không quá 10 người đối với đoàn do người đứng đầu Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, và không quá 7 người đối với đoàn do cấp phó của người đứng đầu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn; không quá 5 người đối với đoàn liên ngành do người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu làm trưởng đoàn.

Công văn cũng quy định thời gian thăm một nước không quá 3 ngày, trừ trường hợp tham dự hoặc tổ chức sự kiện quan trọng nhưng tối đa không quá 5 ngày.

Một chuyến công tác không quá 3 nước và bố trí chương trình làm việc với các nước gần nhau, trong cùng khu vực để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Không tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng ngân sách nhà nước.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố; người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp… ban hành quyết định cho phép cán bộ, công chức, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý được đi nước ngoài về việc cá nhân, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ để phối hợp quản lý.

Đối với các trường hợp cử đi công tác nước ngoài; cử, cho phép đi nước ngoài đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước; các chức vụ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trực tiếp bổ nhiệm… thì thực hiện theo Quyết định ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quản lý thì thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về quản lý đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đi nước ngoài.

Đồng thời, các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý theo quy định tại Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019./.

