Đà Nẵng: Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động sau hợp nhất

Ngày 4/7, tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (mới) sau khi sáp nhập với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và Công đoàn tại các xã, phường trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố cần sớm ổn định tổ chức máy và đi vào hoạt động để tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Theo ông Lê Trí Thanh, việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã mở ra không gian phát triển lớn cho các ngành công nghiệp, do vậy Liên đoàn Lao động cần bám sát chặt chẽ hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người lao động tại các cơ sở sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Đặc biệt, Liên đoàn cần chú trọng phát triển lực lượng đảng viên trong các tổ chức công đoàn, hướng đến xây dựng công đoàn ở các doanh nghiệp thật sự vững mạnh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người lao động.

Thực hiện Quyết định số 3697/QĐ-TLĐ ngày 26/6/2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thành lập Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (mới), bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (cũ) được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (mới); các Phó Chủ tịch gồm: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Văn Đại, Hồ Thị Lan Hương.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố có 22 ủy viên, Ban Chấp hành có 32 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra có 8 ủy viên.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Phan Thị Thúy Linh đề nghị, thời gian tới, Ban Công tác công đoàn và Ban Công đoàn các khu công nghiệp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ; triển khai nhiệm vụ theo đúng hướng dẫn, đảm bảo khoa học, không làm gián đoạn hoạt động của tổ chức công đoàn.

Công đoàn xã, phường nhanh chóng xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương trong nắm bắt tình hình địa bàn; trực tiếp làm việc với các công đoàn cơ sở trực thuộc để nắm tình hình hoạt động, nâng cao tính kết nối, từ đó xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tiễn, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố công bố các quyết định thành lập 24 Công đoàn phường, xã gồm: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, An Khê, Hải Châu, An Hải, Hòa Xuân, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Vân, Hòa Cường, Hòa Khánh, Bà Nà, Nam Phước, Duy Xuyên, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Đại Lộc, Núi Thành và Thăng Bình.

Ông Lê Trọng Nguyên, Chủ tịch Công đoàn phường Liên Chiểu cho biết, sau khi thành lập, Công đoàn phường sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị chức năng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công đoàn phường tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong điều kiện mới; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của chính quyền 2 cấp./.

Thông tin chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng Theo Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị hành chính cấp xã; gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu.