Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 vượt 10,3 tỷ USD

Chiều 22/1, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (khoảng 9,55 tỷ USD).

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, dòng kiều hối tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò là nguồn ngoại tệ quan trọng, góp phần hỗ trợ cân đối cung-cầu ngoại tệ và ổn định thị trường tiền tệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Xét theo kênh chuyển tiền, kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 chủ yếu được thực hiện qua các tổ chức kinh tế, với doanh số gần 7,43 tỷ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối.

Trong khi đó, kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỷ USD, tương đương 28,2%. Về cơ cấu theo khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất, đạt gần 5,06 tỷ USD, chiếm 48,9% tổng lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh.

So với năm 2024, kiều hối từ khu vực này tăng 3,2%, phản ánh tính ổn định của các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các quốc gia Đông Nam Á - nơi tập trung đông lao động Việt Nam làm việc dài hạn. Dù tốc độ tăng trưởng không cao, châu Á vẫn giữ vai trò “trụ cột” nhờ quy mô lớn và dòng tiền bền vững. Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ, với doanh số kiều hối hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng lượng kiều hối và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng này phản ánh sự phục hồi thu nhập của cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada, đồng thời cho thấy xu hướng gia tăng chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng và hỗ trợ gia đình trong nước.

Trong nhiều năm gần đây, châu Mỹ vẫn là khu vực đóng góp giá trị kiều hối lớn và duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định.

Kiều hối từ châu Âu đạt 921,46 triệu USD, chiếm 8,9% tổng lượng kiều hối, tăng 16% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy điều kiện kinh tế và thu nhập của người Việt tại các quốc gia EU có sự cải thiện, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, lao động kỹ thuật và kinh doanh nhỏ.

Tại khu vực châu Đại Dương, lượng kiều hối đạt 893,62 triệu USD, chiếm 8,6% tổng lượng kiều hối và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đây được đánh giá là mức tăng đáng chú ý, phản ánh xu hướng chuyển tiền ổn định của cộng đồng người Việt định cư lâu dài tại khu vực này.

Đáng chú ý, dù chỉ chiếm 1,7% tổng lượng kiều hối, tương đương 173,35 triệu USD, khu vực châu Phi ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 39,3% so với năm trước. Mặc dù quy mô còn khiêm tốn, mức tăng trưởng mạnh cho thấy sự mở rộng địa bàn lao động và hoạt động kinh doanh của người Việt tại khu vực này trong những năm gần đây.

Đánh giá chung về cơ cấu kiều hối năm 2025, bà Trần Thị Ngọc Liên cho rằng dòng tiền về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì sự ổn định, trong đó châu Á và châu Mỹ vẫn là hai thị trường chủ lực, chiếm hơn 80% tổng lượng kiều hối.

Đồng thời, sự tăng trưởng tích cực từ các khu vực châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi góp phần đa dạng hóa nguồn kiều hối, giảm dần sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Kết quả trên cho thấy kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng bền vững trong bối cảnh kinh tế-chính trị toàn cầu còn nhiều biến động, qua đó khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn tiếp nhận kiều hối lớn nhất cả nước.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, trong năm 2025, lượng kiều hối chuyển về tỉnh Đồng Nai thông qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 181 triệu USD./.

