Dư nợ tín dụng của ngân hàng MB vượt mức 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025

Báo cáo tại Hội nghị Quân chính năm 2025, Thiếu tướng Lưu Trung Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) cho biết năm 2025, dù đối mặt với nhiều thách thức, MB đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản.

Theo đó, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt trên 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm ngoái. Dư nợ tín dụng vượt mức 1 triệu tỷ đồng, tăng 35% - thể hiện vai trò của MB trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và các dự án trọng điểm. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,3%, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, trong kết quả đo lường định giá thương hiệu MB 2025 theo bảng xếp hạng Brand Finance công bố ngày 15/1, thương hiệu MB đã vượt mốc 2 tỷ USD, nằm trong tốp 3 ngân hàng và tốp 10 thương hiệu giá trị nhất cả nước, tăng 5 lần so với 5 năm trước. Năm qua, MB đã nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước, tạo thành 5 trụ cột lớn nhất của ngành trong đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của MB trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho MB.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Lưu Trung Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố Quốc phòng, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ về định hướng năm 2026, Chủ tịch Lưu Trung Thái cho biết: “Năm 2026, MB đặt mục tiêu tăng 22% tổng tài sản và 25% tín dụng. Bên cạnh đó, MB sẽ tập trung huy động nguồn vốn giá rẻ và bền vững, duy trì tốt các chỉ số hiệu quả và an toàn, đảm bảo tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%”./.

