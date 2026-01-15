Hàn Quốc họp khẩn về kế hoạch áp thuế chip của Mỹ

Kinh tế

Chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với một số loại chip AI tạm nhập, tái xuất ở thị trường Mỹ, Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ngày 15/1, Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá tác động từ kế hoạch của Mỹ áp thuế 25% đối với một số mặt hàng bán dẫn nhập khẩu, đồng thời thảo luận các biện pháp ứng phó để bảo vệ ngành công nghiệp chip trong nước.

Theo hãng tin Yonhap, cuộc họp do Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Kim Jung Kwan chủ trì, diễn ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với một số loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tạm nhập, tái xuất ở thị trường Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Kim Jung Kwan tuyên bố sẽ tìm cách để giảm thiểu tác động tiêu cực thuế mới của Mỹ, đồng thời thu thập ý kiến và trao đổi chặt chẽ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn cũng như khoáng sản trọng yếu bị ảnh hưởng bởi quy định mới này.

Theo tuyên bố của Washington ngày 14/1, mức thuế 25% nói trên không áp dụng đối với chip được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu đặt tại Mỹ, cũng như các sản phẩm chip phục vụ mục đích tiêu dùng không liên quan đến trung tâm dữ liệu trong nước.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng công bố các biện pháp điều chỉnh đối với nhập khẩu khoáng sản quan trọng đã qua chế biến và các sản phẩm phái sinh liên quan.

Trước diễn biến bất ngờ này, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo, người đang trong chuyến công du Mỹ, đã quyết định kéo dài thời gian ở lại để thảo luận về các giải pháp.

Trong khi đó, Thứ trưởng Thương mại Park Jung Sung dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách công nghiệp và an ninh Jeffrey Kessler để bày tỏ quan ngại và cũng trao đổi về các biện pháp liên quan.

Theo thỏa thuận thuế quan song phương đạt được vào năm ngoái, Mỹ đã đồng ý áp mức thuế với chất bán dẫn Hàn Quốc không cao hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp./.

