Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt gần 2 triệu tỷ đồng

Ngày 15/01/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo của Agribank, năm 2025 ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại với tổng tài sản đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng vượt mốc 100 tỷ USD, tăng 1,7 lần so với năm 2020 khi kết thúc tái cơ cấu lần 2 (giai đoạn 2016-2020), tăng 4,4 lần so với năm 2012 khi chưa bắt đầu tái cơ cấu.

Nguồn vốn đạt trên 2,35 triệu tỷ đồng tăng 1,6 lần so với năm 2020, tăng 4,3 lần so với năm 2012; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng tăng 1,6 lần so với năm 2020, tăng 4,2 lần so với 2012; tỷ lệ nợ xấu theo Phương án cơ cấu lại đến 31/12/2025 giảm mạnh xuống mức 1,21% (thấp xa so với mục tiêu dưới 3%), tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến 31/12/2025 là 1,14%.

Trong năm 2025, Agribank cũng thực hiện giảm lãi suất trên 14.000 tỷ đồng với trên 27.500 khách hàng, số tiền lãi giảm cho khách hàng trên 37 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh gần 100 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2021-2025, Agribank giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trên 7.600 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh gần 2.700 tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng vì cộng đồng, luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó với dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt trên 1,26 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ, tiếp tục khẳng định Agribank là ngân hàng có tỷ trọng tín dụng “Tam nông” cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đặc biệt, công tác cơ cấu lại hoạt động tại hai địa bàn trọng điểm là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được Agribank triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả rõ nét.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác cơ cấu lại toàn diện hoạt động gắn với xử lý nợ xấu, sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới mô hình quản trị tại Agribank. Toàn hệ thống đã triển khai quyết liệt các giải pháp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; đổi mới sản phẩm, dịch vụ theo hướng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Agribank tiếp tục đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển ngân hàng số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại trong giai đoạn mới. Công tác quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát nội bộ, hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển an toàn, bền vững.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc đại diện tập thể Agribank vinh dự nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Agribank đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, đổi mới, thích ứng với yêu cầu mới, đặc biệt trong công tác quản trị, điều hành và chuyển đổi số.

Thời gian tới, Phó Thống đốc đề nghị Agribank tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, đồng thời đặc biệt quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, nhất là trong điều kiện quy mô giao dịch ngày càng lớn, tỷ lệ giao dịch điện tử cao, chuyển đổi số, kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Năm 2026, Agribank tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, phát triển khách hàng, gia tăng thị phần, kiểm soát rủi ro; chuyển đổi mạnh mẽ, số hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp, tinh gọn mạng lưới hoạt động.

Bên cạnh đó Agribank tiếp tục củng cố, nâng cao công tác thể chế, công tác quản trị rủi ro, đáp ứng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế tiên tiến; tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt thực hiện các giải pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro; nâng cao năng lực tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số./.