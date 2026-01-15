WB dự báo tăng trưởng kinh tế GCC duy trì đà tích cực trong 2 năm tới

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo nền kinh tế các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ tốc độ tăng trưởng 4,4% trong năm 2026 và 4,6% vào năm 2027, nhờ đà tăng trưởng khởi sắc của các hoạt động kinh tế phi dầu mỏ ở những quốc gia thành viên, nhất là Saudi Arabia.

Báo cáo của WB cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Saudi Arabia sẽ tăng trưởng 4,3% trong năm 2026 và 4,4% năm 2027, cao hơn so với mức tăng dự kiến 3,8% của năm 2025.

Trong một báo cáo phân tích công bố hồi đầu tháng 1/2026, Standard Chartered cũng đưa ra đánh giá tương tự khi dự báo GDP của Saudi Arabia sẽ tăng trưởng 4,5% vào năm 2026, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng trưởng trung bình toàn cầu 3,4%, nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ ở cả các lĩnh vực hydrocarbon và phi hydrocarbon.

Dự báo mới nhất của WB về triển vọng tăng trưởng của Saudi Arabia nhìn chung phù hợp với đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Hồi tháng 10/2025, IMF dự báo GDP của Saudi Arabia sẽ tăng trưởng khoảng 4% trong cả năm 2025 và 2026.

Trong báo cáo mới nhất, WB nhận định tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia GCC dự kiến sẽ vọt lên 4,4% trong năm 2026 và 4,6% vào năm 2027, phản ánh sự mở rộng ổn định của các hoạt động phi hydrocarbon, bên cạnh sự tăng trưởng khả quan của lĩnh vực hydrocarbon.

WB đánh giá tăng trưởng trong những hoạt động phi hydrocarbon, vốn chiếm hơn 60% GDP của các nước GCC, sẽ được hỗ trợ bởi những khoản đầu tư quy mô lớn, nhất là ở Kuwait và Saudi Arabia.

Việc mở rộng các lĩnh vực phi hydrocarbon vẫn là mục tiêu cốt lõi trong chương trình "Tầm nhìn 2030" của Saudi Arabia, giữa lúc quốc gia vùng Vịnh này tiếp tục nỗ lực giảm sự phụ thuộc lâu dài vào doanh thu từ dầu thô.

Theo dự báo của WB, nền kinh tế Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ tăng trưởng 5% trong năm 2026, trước khi ghi nhận mức tăng 5,1% vào năm 2027.

GDP của Oman sẽ tăng trưởng 3,6% trong năm 2026 và 4% năm 2027, trong khi Qatar dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,3% trong năm 2026 và 6,8% năm 2027.

Tăng trưởng kinh tế của Kuwait và Bahrain được dự báo lần lượt đạt 2,6% và 3,5% trong năm 2026.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế trên toàn khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan ước đạt 3,1% trong năm 2025 và dự kiến ghi nhận mức tăng 3,6% trong năm 2026 và 3,9% năm 2027, chủ yếu nhờ đà tăng trưởng khởi sắc của các nền kinh tế xuất khẩu dầu mỏ.

WB cũng cảnh báo một số rủi ro tiêu cực có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của GCC. Những rủi ro này bao gồm sự leo thang trở lại các cuộc xung đột vũ trang, bạo lực gia tăng hoặc bất ổn xã hội, có thể làm gián đoạn hoạt động kinh tế và làm suy yếu niềm tin.

Các rủi ro khác bao gồm điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn, sự gia tăng hơn nữa những hạn chế và căng thẳng thương mại, sự không chắc chắn về các chính sách thương mại toàn cầu và thiên tai thường xuyên hơn hoặc nghiêm trọng hơn.

Đối với những nước xuất khẩu dầu mỏ trong khu vực, giá dầu thấp hơn cũng có thể làm suy yếu triển vọng tăng trưởng của các nước GCC./.

