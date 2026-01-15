Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ

Nghị quyết số 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 đã khẳng định rõ hơn vai trò then chốt của khu vực kinh tế tư nhân, hướng tới khơi thông thể chế, tạo thuận lợi tối đa để doanh nghiệp Việt Nam vươn lên, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết thời gian qua Cục đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp như nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của công cụ sở hữu trí tuệ đối với phát triển sản xuất và kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp của doanh nghiệp vào tăng trưởng kinh tế thông qua công cụ sở hữu trí tuệ; tổ chức diễn đàn để doanh nghiệp trao đổi chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ...

Đặc biệt, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thực hiện Chương trình Quản trị Sở hữu trí tuệ (IP Management Clinic Program - IPMC) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ phù hợp với kế hoạch kinh doanh và danh mục tài sản vô hình của doanh nghiệp. Đây là sáng kiến do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới phát triển và triển khai ở các quốc gia thành viên để hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để xác định, bảo hộ tài sản trí tuệ doanh nghiệp mà còn biết cách tận dụng sở hữu trí tuệ để tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường.

Các buổi tư vấn được tùy chỉnh theo lĩnh vực kinh doanh và thực trạng của doanh nghiệp, linh hoạt tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến và đảm bảo bảo mật thông tin qua thỏa thuận không tiết lộ.

Chương trình Quản trị Sở hữu trí tuệ được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar... với hơn 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ trong việc xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ vì mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp và mở rộng quy mô kinh doanh.

Tại Việt Nam, chương trình có sự tham gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, sản xuất thiết bị, thực phẩm-đồ uống, dược-mỹ phẩm, thương mại-dịch vụ... đã khẳng định vai trò của quản trị quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ chiến lược, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị tài sản vô hình và sẵn sàng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thời gian tới, Chương trình Quản trị Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam không chỉ tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà mở rộng đối tượng sang các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ xanh, các doanh nghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.../.

