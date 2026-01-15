Giá vàng thế giới chạm mức cao kỷ lục, hơn 4.628 USD một ounce

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 14/1, kéo theo đà đi lên của bạc, khi những bất ổn địa chính trị và kinh tế thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất cũng góp phần tiếp thêm động lực cho thị trường.

Giá vàng giao ngay tăng 0,9%, lên 4.628,68 USD/ounce vào lúc 13 giờ 38 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ (1 giờ 38 phút sáng 15/1 giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm chạm đỉnh lịch sử 4.641,40 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,8%, lên 4.635,70 USD/ounce.

Ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành (COO) của Allegiance Gold, nhận định: “Mọi con đường đều đang dẫn tới vàng và bạc," đồng thời cho biết nhu cầu đến từ nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau và thị trường kim loại quý hiện đang ở trong một chu kỳ tăng giá mang tính cấu trúc.

Trên mặt trận địa chính trị, Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng đang cho Mỹ triển khai quân đội rằng nước này sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Mỹ can thiệp vào các cuộc biểu tình trong nước.

Cùng lúc, các bộ trưởng của Đan Mạch và Greenland dự kiến gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định yêu cầu Mỹ kiểm soát Greenland.

Về kinh tế, số liệu mới công bố cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 11/2025 tăng vượt dự báo, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) phù hợp với dự báo theo tháng nhưng cao hơn ước tính theo năm. Những dữ liệu này được đưa ra sau khi báo cáo lạm phát lõi (CPI) tháng 12/2025 của Mỹ thấp hơn kỳ vọng được công bố hôm 13/1.

Giới giao dịch tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Những lo ngại về tính độc lập của Fed vẫn hiện hữu, sau khi các thống đốc ngân hàng trung ương trên thế giới đồng loạt lên tiếng ủng hộ Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đe dọa truy tố hình sự ông.

Cùng ngày, giá bạc giao ngay tăng mạnh 5,2%, lên 91,46 USD/ounce, sau khi thiết lập kỷ lục mới ở mức 92,23 USD/ounce. Ông Ebkarian cho rằng thị trường có thể biến động trong ngắn hạn, nhưng nhấn mạnh việc bạc ở mức 100 USD/ounce cũng không khác nhiều so với mốc 90 USD/ounce.

Ông dự báo giá bạc trong ngắn hạn có thể dao động trong khoảng 100–144 USD/ounce và xu hướng tăng của kim loại quý này nhiều khả năng sẽ được duy trì ít nhất đến hết quý 1/2026.

Các kim loại quý khác cũng đi lên, với bạch kim tăng 2,4% lên 2.379,68 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,3% lên 1.862,96 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào chiều 14/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 161,5-163,52 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

