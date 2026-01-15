Tổng dư nợ tín dụng chính sách năm 2025 đạt 413.527 tỷ đồng

Ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết tính đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 426.262 tỷ đồng, tăng 44.103 tỷ đồng (+11,54%) tỷ đồng so với năm 2024. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 66.091 tỷ đồng, tăng 15.410 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,5%, toàn hệ thống đạt chỉ tiêu Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 413.527 tỷ đồng, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Năm 2025, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 817.000 lao động, trong đó gần 8.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, gần 5.500 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm; giúp hơn 68.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, trong đó có gần 5.500 học sinh, sinh viên vay vốn theo học các ngành STEM.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng xây dựng hơn 1.958 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 3.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, gần 10.400 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp… góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,54% trên tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,25%, nợ khoanh chiếm 0,29%.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm là triển khai dự án nâng cấp hệ thống Intellect Core Banking. Việc đưa hệ thống Intellect Core Banking phiên bản mới vào vận hành đã tạo nền tảng công nghệ quan trọng, trực tiếp nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá cao công tác tham mưu, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Ban điều hành. Trong năm 2025, trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội đã khẩn trương rà soát, đánh giá tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động xây dựng phương án, báo cáo các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm lãi suất cho vay 2% tại 26 địa phương, với tổng dư nợ được hỗ trợ 1.460 tỷ đồng cho hơn 5 triệu khách hàng, vừa kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, vừa không làm tăng kế hoạch cấp bù ngân sách nhà nước năm 2025.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách. (Ảnh: Vietnam+)

Bước sang năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch 5 năm 2026-2030. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới và quyết định của Chính phủ về việc bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện tín dụng chính sách.

Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực, chủ động tiếp nhận, huy động các nguồn vốn, trong đó, đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, nhận tiền gửi 2% của các ngân hàng thương mại nhà nước. Đảm bảo đủ nguồn vốn để giải ngân đối với kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, ưu tiên huy động vốn trung và dài hạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo khả năng thanh khoản toàn hệ thống.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống.

Tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng dụng các công nghệ chủ chốt trong ngành Ngân hàng trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm tiết giảm chi phí, nhân lực, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa quy trình quản lý, kiểm soát hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được chính xác và an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro, giám sát tín dụng và báo cáo điều hành./.

Ngành ngân hàng: Linh hoạt chính sách tiền tệ, đột phá chuyển đổi số Thống đốc cho rằng năm 2026 yêu cầu của sẽ cao hơn, đòi hỏi ngành Ngân hàng phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường.