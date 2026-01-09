Liên hợp quốc dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng ổn định nhưng còn chậm

Ngày 8/1, Liên hợp quốc đã công bố báo cáo “Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới năm 2026,” trong đó dự báo nền kinh tế toàn cầu đang cho thấy tín hiệu phục hồi sau hàng loạt biến động một năm qua, bao gồm cả những thay đổi trong chính sách thương mại.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, bản báo cáo cho rằng nền kinh tế thế giới dù ghi nhận tín hiệu khởi sắc, song tốc độ tăng trưởng vẫn còn chậm và thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch COVID-19.

Liên hợp quốc dự báo sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, thấp hơn một chút so với mức ước tính 2,8% cho năm 2025 và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,2% trước đại dịch.

Việc Chính phủ Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới, tăng mạnh các loại thuế quan “đã tạo ra các căng thẳng thương mại mới, mặc dù dòng chảy thương mại quốc tế chưa đối mặt với những gián đoạn tức thời.”

Báo cáo đánh giá rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao; trong khi khả năng chống chịu trước cú sốc thuế quan bất ngờ, được hỗ trợ bởi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và lạm phát hạ nhiệt, đã giúp duy trì đà tăng trưởng dù không ít rào cản tiềm ẩn vẫn tồn tại.

Bên cạnh đó, đầu tư kém và không gian tài chính hạn chế đang gây áp lực lên nhiều hoạt động kinh tế, qua đó giữ kinh tế thế giới ở mức tăng trưởng ổn định nhưng chậm hơn so với giai đoạn trước đại dịch.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: THX/TTXVN)

Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại cũng phần nào giúp hạn chế sự gián đoạn đối với thương mại quốc tế, song các tác động của xu thế tăng cường hàng rào thuế quan, cùng với sự gia tăng bất ổn về kinh tế vĩ mô, dự kiến sẽ trở nên rõ ràng hơn trong năm 2026.

Báo cáo của Liên hợp quốc lưu ý rằng các điều kiện tài chính đã được cải thiện nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng và tâm lý người tiêu dùng tốt hơn, dù rủi ro vẫn ở mức đáng lo ngại do định giá tài sản cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo cáo đánh giá nợ công và chi phí đi vay cao đang thu hẹp không gian chính sách, nhất là đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nêu rõ: “Tình trạng căng thẳng kinh tế, địa chính trị và công nghệ đang tái định hình bức tranh kinh tế thế giới và tạo ra các bất ổn kinh tế mới.” Ông cảnh báo “nhiều nền kinh tế đang phát triển tiếp tục đối mặt với khó khăn” và điều này đe dọa tiến trình hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Liên hợp quốc cũng cho rằng giá cả cao vẫn là một thách thức lớn đối với thế giới ngay cả khi lạm phát tiếp tục đà đi xuống.

Tỷ lệ lạm phát đã giảm từ 4% năm 2024 xuống mức ước tính 3,4% năm 2025 và dự kiến tiếp tục giảm xuống chỉ còn 3,1% trong năm nay. Song theo ông Junhua Li, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội, “ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt, việc giá hàng hóa-dịch vụ ở mức cao và tiếp tục tăng vẫn làm giảm sức mua của những người dễ bị tổn thương nhất.

Để đảm bảo lạm phát thấp hơn mang lại lợi ích thật sự cho các hộ gia đình, điều cần làm là hỗ trợ chi tiêu thiết yếu, tăng năng lực cạnh tranh thị trường và giải quyết các yếu tố cấu trúc gây ra các cú sốc giá cả theo chu kỳ.”

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết thêm các nước nghèo hơn, các quốc gia không giáp biển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển “vẫn đặc biệt bị ảnh hưởng bởi gánh nặng nợ nần, không gian chính sách hạn chế và dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài.”

Tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu, tăng cường hỗ trợ quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và có khả năng chống chịu. Theo đó, Cam kết Sevilla, văn kiện đạt được tại Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về Tài chính cho Phát triển diễn ra ở Tây Ban Nha hồi năm ngoái, được nhìn nhận như một kế hoạch chi tiết nhằm tăng cường hợp tác đa phương, cải cách cấu trúc tài chính quốc tế và tăng cường tài trợ phát triển./.

