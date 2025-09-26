Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

‘Quả bom nợ' 338.000 tỷ USD có thể làm rung chuyển kinh tế toàn cầu

Nông nghiệp Philippines thiệt hại nặng sau bão

Áp lực kép từ Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng tới kinh tế châu Âu

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu