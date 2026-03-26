Nghị viện châu Âu phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 26/3 đã bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, tháo gỡ một rào cản quan trọng đối với hiệp định vốn trì hoãn từ lâu bất chấp những bất ổn còn tồn đọng xung quanh các chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo đó, thỏa thuận sẽ xóa bỏ các mức thuế đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ trong khi thiết lập một mức trần thuế quan 15% cho hầu hết các sản phẩm của Liên minh châu Âu (EU).

Quyết định phê chuẩn báo hiệu khả năng xoa dịu một điểm nóng ngày càng gia tăng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Thời gian qua, Mỹ đã liên tục gia tăng sức ép buộc EU phải thực thi thỏa thuận mà hai bên đã ký kết từ mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà lập pháp EU đã nhiều lần trì hoãn việc phê chuẩn sau những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland và việc Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu hóa các mức thuế quan toàn cầu của nước này.

Trước khi thông qua, các nhà lập pháp EU đã bổ sung các bản sửa đổi nhằm giải quyết một số quan ngại. Một điều khoản quy định EU sẽ chỉ thực thi thỏa thuận khi Mỹ tôn trọng các cam kết của mình. Một điều khoản khác quy định hiệp định sẽ hết hiệu lực vào tháng 3/2028 trừ khi cả hai bên đồng ý gia hạn.

Các nhà lập pháp EU sẽ đàm phán với các quốc gia thành viên về những sửa đổi này để thống nhất văn bản cuối cùng.

Tuy nhiên, EU cũng đang chờ đợi động thái từ phía Mỹ, đặc biệt là cách thức Washington có thể thay thế mức thuế 15% mà hai bên đã nhất trí khi thỏa thuận ban đầu được Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố.

Gần đây, Mỹ đã mở các cuộc điều tra mới đối với các đối tác thương mại lớn, bao gồm EU và Trung Quốc, nhằm thay thế các mức thuế đối ứng mà Tòa án Tối cao đã bác bỏ.

Các cuộc điều tra này có thể dẫn đến mức thuế mới đối với hàng hóa của EU, mặc dù phía Mỹ đã thông báo rằng họ sẽ tuân thủ phần cam kết của mình trong thỏa thuận.

Ngoài ra, giới chức châu Âu cũng yêu cầu Mỹ làm rõ cách thức hạ mức thuế 50% đối với hàng trăm sản phẩm chứa thép và nhôm, vốn đang là một vấn đề gây tranh cãi lớn giữa hai bên.

Kể từ khi được khởi xướng vào tháng 7/2025, hiệp định thương mại EU-Mỹ đã đối mặt với một chặng đường chông gai.

Nhiều quốc gia EU và các nhà lập pháp cánh hữu lập luận rằng các điều khoản bất đối xứng là cái giá khối này phải trả để tránh một cuộc chiến thương mại và duy trì các cam kết an ninh của Mỹ, đặc biệt là ở Ukraine.

Ngược lại, các nhà lập pháp cánh tả của EU đã liên tục chỉ trích cách tiếp cận này và kêu gọi đàm phán lại các điều khoản./.

