EC yêu cầu Mỹ tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận thương mại với EU

Ngày 22/2, Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu Mỹ tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đạt được năm 2025, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump và ông đáp trả bằng loạt mức thuế mới áp dụng trên diện rộng.

EC - cơ quan thay mặt 27 quốc gia thành viên EU đàm phán chính sách thương mại, cho biết Mỹ cần cung cấp “sự rõ ràng đầy đủ” về các bước đi tiếp theo sau phán quyết của tòa án.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Tổng thống Mỹ đã công bố mức thuế tạm thời 10% áp dụng đối với hàng nhập khẩu, trước khi nâng lên 15% chỉ một ngày sau đó.

EC nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại không thuận lợi để thực hiện mục tiêu thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương “công bằng, cân bằng và cùng có lợi," như hai bên đã cam kết trong tuyên bố chung về các điều khoản của thỏa thuận thương mại năm 2025.

Giới quan sát cho rằng tuyên bố lần này của EC có giọng điệu cứng rắn hơn đáng kể so với phản ứng ban đầu hôm 20/2, khi cơ quan này chỉ cho biết đang nghiên cứu tác động từ phán quyết của Tòa án Tối cao và duy trì liên lạc với chính quyền Mỹ.

Theo thỏa thuận thương mại năm 2025, Mỹ áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa EU, ngoại trừ một số lĩnh vực chịu mức thuế riêng như thép. Một số mặt hàng như máy bay và phụ tùng được hưởng thuế suất 0%.

Đổi lại, EU đồng ý dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với nhiều hàng hóa Mỹ và rút lại kế hoạch trả đũa bằng các mức thuế cao hơn.

EC nhấn mạnh các sản phẩm của EU phải tiếp tục được hưởng “cách đối xử cạnh tranh nhất," không bị tăng thuế vượt quá mức trần rõ ràng và toàn diện đã được hai bên thống nhất trước đó.

Cơ quan này cảnh báo việc thay đổi thuế quan khó lường sẽ gây gián đoạn và làm suy giảm niềm tin trên các thị trường toàn cầu.

Ủy ban châu Âu cũng cho biết Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic đã trao đổi về vấn đề này với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào ngày 21/2./.

Xuất khẩu thép của EU sang Mỹ giảm 30% do thuế quan tăng Hiệp hội Công nghiệp Thép châu Âu nhấn mạnh việc xuất khẩu giảm là minh chứng cho thấy EU-Mỹ cần phải có một thỏa thuận thương mại công bằng, cân bằng và có tính thực thi.