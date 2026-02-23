Indonesia tiếp tục đàm phán mua 50 máy bay của Tập đoàn Boeing

Indonesia vẫn đang theo đuổi kế hoạch mua 50 máy bay của Tập đoàn Boeing như một phần của thỏa thuận thương mại song phương giữa Indonesia và Mỹ mặc dù các cuộc đàm phán chi tiết hiện vẫn đang được tiến hành.

Bộ trưởng Đầu tư Indonesia Rosan Roeslani cho biết kế hoạch mua sắm máy bay đã được thảo luận trong thời gian dài và hiện vẫn nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Theo ông, quá trình đàm phán với Boeing đang tiếp tục, song hiện chưa thể công bố tổng giá trị hợp đồng, cũng như thời điểm bàn giao máy bay.

Trước đó, đề xuất mua 50 máy bay Boeing từng được đưa ra, nhưng chưa đạt được nhiều tiến triển, trong đó đề xuất này chưa được đưa vào kế hoạch chi tiêu vốn của Hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia - đơn vị dự kiến sẽ khai thác đội bay trên.

Bộ trưởng Rosan cho biết bên cạnh kế hoạch mua máy bay, Indonesia cũng cam kết nhập khẩu khoảng 15 tỷ USD dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng khác của Mỹ mỗi năm, như một phần của gói hợp tác thương mại song phương rộng lớn hơn giữa hai nước.

Những cam kết trên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Tổng thống Prabowo Subianto tới Mỹ. Washington đã miễn thuế nhập khẩu đối với 1.819 mặt hàng ưu tiên của Jakarta. Các sản phẩm được miễn thuế bao gồm dầu cọ, càphê, ca cao, gia vị, cao su, cùng nhiều linh kiện điện tử như chất bán dẫn và phụ tùng máy bay.

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng cam kết dành cho hàng dệt may của Indonesia quyền tiếp cận thị trường đặc biệt thông qua cơ chế hạn ngạch thuế quan, được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể cho Indonesia trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, Indonesia sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của Mỹ, đặc biệt là đậu nành và lúa mỳ.

Theo Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, Airlangga Hartarto, các sản phẩm tiêu dùng phổ biến được chế biến từ hai mặt hàng này như mỳ, đậu phụ và tempeh sẽ không phải chịu bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào, qua đó góp phần ổn định giá cả trong nước./.

Mỹ và Indonesia chính thức ký kết hiệp định thương mại lịch sử Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Donald Trump đã ký kết văn bản mang tên "Thực hiện hiệp định hướng tới một kỷ nguyên vàng mới cho Liên minh Mỹ-Indonesia."