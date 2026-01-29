Indonesia tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên từ Pháp

Ngày 28/1, Bộ Quốc phòng Indonesia xác nhận đã chính thức tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên do Pháp sản xuất. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân của quốc gia Đông Nam Á này.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait cho biết 3 chiếc máy bay Rafale thế hệ mới đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Roesmin Nurjadin tại Pekanbaru, tỉnh quần đảo Riau.

Về mặt kỹ thuật và hành chính, các máy bay này đã được bàn giao và đã sẵn sàng để đưa vào biên chế của Không quân Indonesia.

Theo dự kiến, những máy bay trên sẽ được biên chế cho Phi đội 12 (biệt danh "Báo đen") của Không quân Indonesia, đơn vị hiện đang vận hành các máy bay chiến đấu hạng nhẹ Hawk 109/209 do Anh sản xuất.

Việc bàn giao máy bay Rafale diễn ra gần 4 năm sau khi chính quyền Indonesia ký hợp đồng trị giá 8,1 tỷ USD với Pháp vào năm 2022 để mua tổng cộng 42 máy bay Rafale.

Thương vụ này được coi là nền tảng trong chiến lược hiện đại hóa phi đội máy bay đã cũ của Indonesia, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Với khả năng mang theo hơn 9 tấn vũ khí (bao gồm tên lửa chống hạm Exocet và Harpoon) cùng bán kính chiến đấu lên tới 1.850km, các máy bay Rafale được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng không và an ninh hàng hải của Indonesia, đặc biệt là khả năng tuần tra tại vùng biển Natuna tiếp giáp Biển Đông.

Dự kiến, 3 chiếc Rafale tiếp theo sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Indonesia dự kiến tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Dự thảo ngân sách nhà nước của nước này năm 2026 đề xuất phân bổ 335.200 tỷ Rupiah (khoảng 22 tỷ USD) cho quốc phòng, tăng khoảng 36% so với năm 2025.

Nếu được thông qua, khoản ngân sách trên sẽ tương đương với ngân sách dành cho chương trình "Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí" trọng điểm của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto./.

