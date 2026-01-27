Đoàn Việt Nam lên đường cùng Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản

Ngày 26/1, lễ khởi hành Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 đã được tổ chức long trọng trên tàu “Nippon Maru,” sau đó tàu rời cảng Tokyo, bắt đầu hành trình giao lưu hữu nghị đến một số nước Đông Nam Á.

Với nhiều hoạt động trên tàu và tại các quốc gia đến thăm, thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản sẽ có dịp mở rộng tầm nhìn thế giới và nâng cao tinh thần hợp tác quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, SSEAYP lần thứ 49 có sự tham gia của 170 đại biểu thanh niên đến từ các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 16 thành viên.

Phát biểu tại lễ khởi hành, ông Mizuno Atsushi, Tổng vụ điều phối chính sách Văn phòng Nội các Nhật Bản, phụ trách gắn kết xã hội và tương trợ lẫn nhau, cho biết Nhật Bản và các nước ASEAN có mối quan hệ gắn bó lâu dài từ nhiều thập kỷ qua.

Đối với một quốc gia biển như Nhật Bản, ASEAN là một đối tác chiến lược và quan trọng cùng hướng tới một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Chương trình này vô cùng quan trọng và thể hiện sự tham gia tích cực của các quốc gia nhằm góp phần nâng cao trình độ thế hệ lãnh đạo trẻ kế tiếp, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, cùng thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhật Bản và các nước ASEAN.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP lần thứ 49. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Đây là dịp đại biểu thanh niên các nước tham gia có những trải nghiệm giao lưu thú vị khi cùng sinh hoạt trên tàu và cùng tham gia các hoạt động tại điểm dừng chân.

Ông Mizuno cũng bày tỏ kỳ vọng các thành viên sẽ thể hiện tinh thần cầu thị học hỏi lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, cùng xây dựng tình hữu nghị gắn kết và đóng góp tích cực cho tương lai khu vực.

Theo ban tổ chức, chương trình SSEAYP năm nay có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Về hoạt động thảo luận, sẽ có 6 chủ đề thảo luận dưới góc nhìn và sứ mệnh của thanh niên về các lĩnh vực nhằm cùng nhau chia sẻ ý tưởng, thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là cụ thể hóa kế hoạch triển khai “Tuyên bố Tầm nhìn về Quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản: Đối tác tin cậy,” được thông qua tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản năm 2023, bao gồm: Giáo dục chất lượng; Tăng trưởng kinh tế và du lịch bền vững, có trách nhiệm; Môi trường toàn cầu và biến đổi khí hậu; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phục hồi sau thiên tai; Phúc lợi xã hội và hòa nhập; Xã hội số và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Về hoạt động học tập đồng đẳng, đây là hoạt động mới trong các chương trình SSEAYP gần đây, thay cho hoạt động Câu lạc bộ tại các kỳ SSEAYP trước đó. Trong chương trình năm nay, hoạt động này diễn ra xung quanh chủ đề “Hành động vì một xã hội tốt đẹp hơn,” đòi hỏi các đại biểu không chỉ có những hiểu biết và nỗ lực cho quốc gia của mình mà còn chung tay chia sẻ và cùng với cộng đồng thanh niên các quốc gia khác, giúp cho toàn cầu ngày càng trở nên thịnh vượng và hạnh phúc.

Đại diện đoàn đại biểu Việt Nam trao đổi quà lưu niệm với đại diện Văn phòng Nội các Nhật Bản. (Ảnh: Phạm TuânTTXVN)

Liên quan đến hoạt động của các nhóm đoàn kết, trong chương trình Homestay, giao lưu với thanh niên tại các điểm đến vẫn luôn là hoạt động để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho đại biểu thanh niên các nước.

Đặc biệt, trong chương trình, mỗi đoàn đại biểu sẽ có một đêm trình diễn nghệ thuật quốc gia với những tiết mục đặc sắc thể hiện nét truyền thống của mỗi dân tộc hòa quyện với hơi thở hiện đại của giới trẻ.

SSEAYP là chương trình giao lưu thanh niên quốc tế do Chính phủ Nhật Bản và các nước Đông Nam Á phối hợp tổ chức từ năm 1974.

Mục tiêu của chương trình này là thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, mở rộng tầm nhìn về thế giới và hơn nữa là tăng cường tinh thần hợp tác quốc tế thông qua nhiều hoạt động giao lưu, tham quan, thảo luận trên tàu và tại các điểm dừng ở một số quốc gia Đông Nam Á.

Việt Nam chính thức tham gia chương trình này từ năm 1996, sau khi gia nhập ASEAN vào năm 1995 và luôn là một trong những đoàn đại biểu được đánh giá cao về chất lượng, bản lĩnh và tinh thần hội nhập.

Các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia sẽ diễn ra tại các địa phương 3 nước.

Sau 10 ngày giao lưu hữu nghị tại thủ đô Tokyo và các tỉnh Chiba, Iwate, Toyama, Tokushima, Nagasaki vừa qua, tàu “Nippon Maru” chở theo các thành viên đoàn sẽ đến Singapore và Thái Lan trong hành trình kéo dài đến ngày 17/2./.

Đoàn đại biểu Việt Nam dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản 2026 Tham dự Chương trình là cơ hội đặc biệt để thanh niên Việt Nam mở rộng tầm nhìn, học hỏi, phát triển kỹ năng và giới thiệu hình ảnh một thế hệ trẻ trung, năng động đến bạn bè quốc tế.