Tân Thủ tướng Nhật Bản chọn ASEAN làm điểm đến ngoại giao đầu tiên

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng mới đắc cử Sanae Takaichi đang sắp xếp để tham dự các hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào cuối tuần này.

Đây sẽ là "màn ra mắt" của nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản với giới chức khu vực.

Theo các nguồn tin, bà Takaichi dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Malaysia, đồng thời là Chủ tịch ASEAN, Anwar Ibrahim, trong các cuộc hội đàm song phương.

Trong cuộc gặp, bà dự kiến sẽ công bố việc cung cấp thiết bị quốc phòng cho Malaysia theo khuôn khổ Hỗ trợ An ninh Chính thức.

Bà Takaichi cũng đang sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong chuyến thăm Malaysia.

Về mặt đa phương, tân Thủ tướng Takaichi dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng không phát thải Châu Á, một khuôn khổ hợp tác phi carbon do Tokyo khởi xướng.

Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, nơi có các tuyến đường biển quan trọng và đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Trong bối cảnh an ninh khu vực nhiều biến động, Tokyo muốn cùng các quốc gia ASEAN thúc đẩy một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền.

Ngay sau chuyến thăm Malaysia 3 ngày, tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ trở về nước để tiếp kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, người dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào ngày 27/10 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Tiếp theo, vào ngày cuối cùng của tháng 10, bà dự kiến sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, khai mạc tại Hàn Quốc./.

