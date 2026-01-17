Thủ tướng Nhật Bản gặp mặt các Trưởng đoàn đại biểu chương trình SSEAYP 49

Chiều 16/1, tại Dinh thự chính thức, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc chào hỏi xã giao các Trưởng đoàn Đại biểu quốc gia cùng các Lãnh đạo Thanh niên tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản lần thứ 49 (SSEAYP 49).

Chương trình SSEAYP năm nay có sự tham gia của 11 quốc gia, bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Việt Nam và Nhật Bản. Mỗi quốc gia cử 1 Trưởng đoàn và 16 đại biểu, riêng Nhật Bản có 20 đại biểu và Timor-Leste có 6 đại biểu.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Timor-Leste tham gia SSEAYP kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN, qua đó khẳng định ý nghĩa mở rộng và bao trùm ngày càng sâu rộng của chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh vai trò quan trọng của SSEAYP như một trụ cột trong giao lưu nhân dân, góp phần bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ có tư duy toàn cầu, tinh thần trách nhiệm và sự thấu hiểu đa văn hóa.

Trải qua hơn nửa thế kỷ duy trì và phát triển, chương trình đã trở thành biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Nhật Bản và các quốc gia ASEAN.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại buổi gặp mặt. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Thủ tướng Nhật Bản cũng nhận định rằng trong bối cảnh công nghệ số và mạng xã hội giúp việc kết nối toàn cầu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, thì những mối liên kết được hình thành thông qua trải nghiệm trực tiếp, như thảo luận chuyên đề, giao lưu văn hóa, cũng như các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo và cộng đồng địa phương tại các cảng ghé thăm, càng có giá trị sâu sắc, bền vững và đa chiều hơn.

Tại buổi chào hỏi, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ niềm vui khi được gặp lại hai cựu đại biểu SSEAYP năm 2006, nay đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn quốc gia, là bà Nguyễn Hải Vân Hiền - Trưởng đoàn Đại biểu Việt Nam - và ông John Maraguinot - Trưởng đoàn Đại biểu Philippines.

Trước đây, Thủ tướng Nhật Bản từng tham gia chương trình với cương vị Bộ trưởng và có bài phát biểu dành cho các đại biểu trẻ. Việc hai cựu đại biểu nay trở lại trong vai trò lãnh đạo đoàn là minh chứng rõ nét cho giá trị lâu dài của SSEAYP, cho thấy tình bạn và sự gắn kết được vun đắp trên con tàu thanh niên sẽ trở thành tài sản quý báu, không chỉ đối với mỗi cá nhân mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cả khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ kỳ vọng rằng các đại biểu SSEAYP 49 sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, phát huy những kinh nghiệm quý báu từ chương trình để trưởng thành, đảm nhiệm những vai trò lãnh đạo và trách nhiệm quan trọng tại quốc gia, khu vực và cộng đồng quốc tế, đồng thời trở thành những cầu nối bền chặt giữa Nhật Bản và ASEAN trong tương lai.

Thủ tướng Nhật Bản bắt tay các trưởng đoàn các nước ASEAN. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Kết thúc buổi tiếp, Thủ tướng Takaichi Sanae đã cùng các Trưởng đoàn Đại biểu và Lãnh đạo Thanh niên chụp ảnh lưu niệm, ghi dấu một sự kiện ý nghĩa trong khuôn khổ SSEAYP 49.

Tiến sỹ, Kiến trúc sư Nguyễn Hải Vân Hiền hiện là Tiến sỹ Quy hoạch vùng và đô thị, từng giữ vai trò thủ lĩnh trong các phong trào Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên.

Sau khi tham gia SSEAYP năm 2006 với tư cách đại biểu và năm 2008 với vai trò Đại biểu Cựu thành viên (OBSC), bà trở lại chương trình SSEAYP 49 trong cương vị Trưởng đoàn Đại biểu Việt Nam.

Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc dẫn dắt đoàn Việt Nam phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào thành công chung của chương trình./.

