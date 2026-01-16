Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 5 năm tù vì tội cản trở công lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị kết án 5 năm tù vì tội cản trở nỗ lực bắt giữ ông của các nhà điều tra vào năm ngoái.

Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1 đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bản án chỉ bằng một nửa so với yêu cầu mà nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do bà Cho Eun Suk đứng đầu, đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái, cho rằng cựu Tổng thống Yoon đã phạm tội nghiêm trọng khi tư nhân hóa các thể chế nhà nước nhằm che giấu và biện minh cho các hành vi phạm tội của mình.

Trong phiên tòa, có sự tham dự của ông Yoon đang bị giam giữ và được truyền hình trực tiếp, Thẩm phán Baek Dae Hyun đã liệt kê các cáo buộc chống lại ông Yoon và phán quyết của tòa án đối với từng cáo buộc.

Ông Yoon bị cáo buộc ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn các nhà điều tra thi hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 1/2025, vi phạm quyền của 9 thành viên Nội các không được triệu tập tham dự cuộc họp xem xét kế hoạch thiết lập thiết quân luật của ông, sau đó hủy bỏ một bản tuyên bố sửa đổi sau khi sắc lệnh thiết quân luật được bãi bỏ.

Ngoài ra, cựu Tổng thống còn bị buộc tội ra lệnh phát tán các thông cáo báo chí chứa thông tin sai lệch về tuyên bố và xóa dữ liệu từ các điện thoại bảo mật mà các chỉ huy quân đội khi đó sử dụng. Thẩm phán Baek tuyên bố ông Yoon phạm gần như tất cả các tội danh trên, đồng thời không có thái độ ăn năn.

Thep phán quyết của Tòa án, việc Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao tiến hành điều tra và thi hành lệnh bắt giữ đối với một tổng thống đương nhiệm hồi năm ngoái là hành động nằm trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan này.

Phán quyết này được cho là sẽ có tác động đến phán quyết vào tháng tới về cáo buộc ông Yoon nổi loạn. Hồi đầu tuần này, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị án tử hình đối với ông Yoon về tội danh này và tòa dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 19/2.

Cựu Tổng thống Yoon đang phải đối mặt với tổng cộng 8 phiên tòa liên quan đến âm mưu thiết lập thiết quân luật, cáo buộc tham nhũng của vợ ông và vụ một lính thủy đánh bộ thiệt mạng năm 2023.

Đây là lần thứ ba một phiên tòa xét xử cựu tổng thống được phát sóng trực tiếp. Năm 2018, các phiên tòa tuyên án cựu Tổng thống Park Geun Hye và cựu Tổng thống Lee Myung Bak trong các vụ án tham nhũng cũng đã được truyền hình trực tiếp./.

Hàn Quốc: Công tố viên đặc biệt đề nghị tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol Trợ lý công tố viên đặc biệt Park Eok Su khẳng định cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật nhằm kéo dài thời gian cầm quyền bằng cách chiếm quyền kiểm soát hệ thống tư pháp và Quốc hội.