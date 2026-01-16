Trung Quốc-Canada tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực mũi nhọn

Ngày 15/1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác với Canada trên nhiều lĩnh vực như năng lượng sạch, công nghệ số, nông nghiệp hiện đại, hàng không vũ trụ, sản xuất tiên tiến và tài chính, qua đó thúc đẩy thêm nhiều động lực tăng trưởng kinh tế mới.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Mark Carney đang có chuyến thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc hoan nghênh các công ty Canada đầu tư vào nước này, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Canada sẽ tạo môi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Xứ sở lá phong.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, hải quan, năng lượng, xây dựng, văn hoá và an ninh công cộng.

Cùng ngày, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Tại cuộc gặp, ông Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Canada để thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà các nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường hợp tác cùng có lợi và giao lưu nhân dân, thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển ổn định và bền vững.

Ông Triệu Lạc Tế cũng nhấn mạnh Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị với Quốc hội Canada, trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và các công việc khác, đồng thời cung cấp các biện pháp bảo vệ pháp lý cho hợp tác thực tiễn trong nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Thủ tướng Carney ghi nhận quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng kể.

Bên cạnh đó, ông khẳng định Canada kiên định theo đuổi chính sách một Trung Quốc và sẵn sàng hợp tác với nước này trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, chuỗi cung ứng, giao lưu nhân dân, thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan lập pháp của hai nước và nâng tầm quan hệ song phương lên cấp độ cao hơn./.

Canada tìm cách “phá băng” quan hệ thương mại với Trung Quốc Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Carney được xem là bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ thương mại song phương, trong bối cảnh Canada đẩy mạnh chiến lược giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.