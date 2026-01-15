Australia chặn hơn 4,7 triệu tài khoản mạng xã hội của người dưới 16 tuổi

Ngày 15/01, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết sau khi lệnh cấm mạng xã hội có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái, hơn 4,7 triệu tài khoản mạng xã hội của những người Australia được xác định dưới 16 tuổi, đã bị vô hiệu hóa, xóa bỏ hoặc hạn chế.

Sau khi lệnh cấm mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 10/12/2025, cơ quan quản lý độc lập về an toàn trực tuyến (eSafety) đã gửi đề nghị nền tảng nằm trong diện bị cấm báo cáo số lượng tài khoản đã bị gỡ bỏ để tuân thủ luật.

10 nền tảng mà Chính phủ Australia công bố thuộc phạm vi áp dụng lệnh cấm gồm Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok và Reddit.

Theo dữ liệu thu được, hơn 4,7 triệu tài khoản đã bị vô hiệu hóa, xóa bỏ hoặc hạn chế chỉ trong vài ngày đầu thực thi lệnh cấm.

Chính phủ viện dẫn lý do bảo mật thương mại nên không công bố chi tiết số tài khoản bị ảnh hưởng trên từng nền tảng.

Tuy nhiên, Meta hôm 12/1 cho biết đã vô hiệu hóa gần 550.000 tài khoản trên Facebook, Instagram và Threads.

Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá phân tích sơ bộ từ eSafety cho thấy các nền tảng đang ngăn người dùng tạo và duy trì tài khoản.

Ông Albanese cho rằng việc các công ty mạng xã hội nỗ lực nghiêm túc để tuân thủ luật và giữ trẻ em không tham gia các nền tảng của họ là tín hiệu đáng khích lệ. Mặc dù thay đổi không thể diễn ra chỉ sau thời gian ngắn, nhưng những dấu hiệu ban đầu này cho thấy quyết định hành động là cần thiết.

Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells cho biết eSafety sẽ xem xét dữ liệu để đánh giá mức độ tuân thủ của từng nền tảng.

Theo bà Wells, ngay từ đầu chính phủ đã không kỳ vọng sự hoàn hảo ngay lập tức, nhưng các số liệu ban đầu cho thấy luật này đang tạo ra sự khác biệt thực chất và rõ ràng.

Hồi tuần trước, liên đảng đối lập ở Australia, lực lượng từng vận động cho chính sách này trước khi chính phủ thông qua, cho rằng việc triển khai lệnh cấm đã “không đạt hiệu quả.”

Người phụ trách các vấn đề truyền thông Liên đảng đối lập Melissa McIntosh nói rằng nhiều tài khoản của người dưới 16 tuổi vẫn chưa bị vô hiệu hóa, trong khi một số tài khoản từng bị gỡ bỏ ban đầu sau đó lại hoạt động trở lại.

Bà McIntosh cũng cho rằng các tài khoản mới vẫn đang được tạo ra và các công cụ xác minh độ tuổi mà chính phủ khẳng định là hiệu quả thực tế lại rất dễ bị vượt qua.

Những trẻ em bị mất quyền truy cập đã chuyển sang các nền tảng khác như Yope và Lemon8, lập luận rằng các nền tảng này không nằm trong diện bị cấm./.

Meta kêu gọi Australia xem xét lại lệnh cấm mạng xã hội với trẻ vị thành niên Mặc dù khẳng định cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của Australia, Meta cho rằng một “lệnh cấm toàn diện” không phải là giải pháp tối ưu để bảo vệ trẻ em trên môi trường số.