Chính thức khai mạc Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6

Sáng 15/1, Lễ Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức, quy tụ các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, đại diện các Đối tác Đối thoại, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài khu vực.

Lễ Khai mạc vinh dự có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thể hiện sự quan tâm và cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác số khu vực ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) là cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng quan trọng của ASEAN trong lĩnh vực số, nhằm rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ và sáng kiến hợp tác số của khu vực, đồng thời trao đổi định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số, kinh tế số, kết nối hạ tầng và nền tảng số, quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn - an ninh mạng, cũng như tăng cường hợp tác với các Đối tác Đối thoại và tổ chức quốc tế.

Với vai trò Chủ nhà Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, Việt Nam một lần nữa khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng các nước ASEAN trong việc thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các sáng kiến hợp tác số thiết thực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chung của ASEAN trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề Hội nghị năm nay "ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ." Thủ tướng nhấn mạnh, đây không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược mà khẳng định khát vọng kiến tạo một cộng đồng ASEAN số thông minh, liên kết sâu rộng, năng động sáng tạo, có trách nhiệm trọng kỷ nguyên số.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, nhiệt liệt chào mừng các Bộ trưởng và đại biểu các nước thành viên ASEAN tham dự Hội nghị tại Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của chủ đề Hội nghị năm nay “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ" đã nêu bật một bước chuyển mang tính thời đại trong tư duy phát triển số của ASEAN: từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng trí tuệ.

"Đổi mới là động lực của phát triển. Phát triển tất yếu sẽ nảy sinh những vấn đề mới, và chính những vấn đề mới đó đòi hỏi những tư duy, cách tiếp cận và giải pháp mới để xử lý, tiếp tục tạo ra sự phát triển mới. Điều này càng thấy rõ nét trong kỷ nguyên số hiện nay và đòi hỏi khả năng thích ứng cao của tất cả chúng ta. Chính vì vậy, chuyển từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng trí tuệ không chỉ là một lựa chọn mà là một tất yếu của thời đại số, đặt ra yêu cầu ASEAN phải có một kế hoạch tổng thể số mới, mang tính dẫn dắt, tích hợp và bao trùm nhằm vượt ra khỏi cách tiếp cận phát triển số đơn lẻ để hướng tới một không gian ASEAN số thống nhất, một mạng lưới trí tuệ AI ASEAN thống nhất."

Bộ trưởng cũng cho biết, Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hiện thực hóa sự thích ứng này thông qua hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đồng triển khai các sáng kiến chung. Đặc biệt trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và thử nghiệm chính sách.

Qua đó, đóng góp vào việc định hình tầm nhìn số ASEAN giai đoạn hậu 2025 theo hướng: Hạ tầng số, hạ tầng trí tuệ, hạ tầng vật lý số, hạ tầng của nền kinh tế thích ứng, bao trùm, an toàn và bền vững.

Ông Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia thành viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia thành viên, đồng thời xây dựng một không gian số an toàn, tin cậy và bao trùm. Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh vai trò của cơ chế ADGMIN trong việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của ASEAN về chuyển đổi số thông qua các chương trình, sáng kiến và hợp tác thực chất.

Ông Amandeep Singh Gill - Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên về Công nghệ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, khách mời của chủ nhà Việt Nam chia sẻ về những xu hướng toàn cầu trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị cho ASEAN trong việc tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cân bằng, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công nghệ số đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

"Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ hành trình số của ASEAN thông qua việc triển khai Thỏa thuận Số Toàn cầu, bảo đảm rằng các lợi ích của công nghệ và AI được lan tỏa tới ASEAN, và từ ASEAN ra thế giới. Sự lãnh đạo và hợp tác của các bạn là yếu tố then chốt trong việc định hình tương lai số của nhân loại," ông Amandeep Singh Gill cho biết.

Ông Amandeep Singh Gill - Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên về Công nghệ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khuôn khổ Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, Việt Nam đã tổ chức chuỗi các hội nghị và hoạt động liên quan về hợp tác số của ASEAN.

Chuỗi sự kiện bao gồm các Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6, các phiên họp của các nhóm công tác chuyên môn, các phiên họp với các Đối tác Đối thoại, Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, cùng một số hoạt động bên lề nhằm tăng cường trao đổi, kết nối và hợp tác giữa các quốc gia thành viên và đối tác.

Các hội nghị tập trung rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ hợp tác số của ASEAN, thảo luận các ưu tiên và định hướng hợp tác trong thời gian tới, qua đó góp phần thúc đẩy một không gian số ASEAN an toàn, tin cậy, bao trùm và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ số./.

Thúc đẩy việc triển khai các chương trình, sáng kiến hợp tác số trong ASEAN Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN hay còn gọi là ADGMIN, là cơ chế hợp tác cấp cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số, được tổ chức thường niên luân phiên tại các nước thành viên.