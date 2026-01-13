Ông Bùi Thế Duy làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2026.

Ông Bùi Thế Duy sinh ngày 9/5/1978; quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tin học; cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 4/2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/4/2018, ông Bùi Thế Duy được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/8/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Bùi Thế Duy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030./.

