Nhà khoa học Việt nhận bằng Viện sỹ Liên hiệp các viện hàn lâm khoa học thế giới

Ngày 18/9, tại thủ đô Minsk của Belarus, Giáo sư, Viện sỹ Lê Trường Giang - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã được trao bằng và biểu trưng Viện sỹ Liên hiệp các viện hàn lâm khoa học thế giới (IAAS).

Chủ tịch IAAS, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Belarus ông Vladimir Gusakov đã trân trọng trao các chứng nhận danh hiệu danh giá cho nhà khoa học Việt Nam tại buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 38 của IAAS.

Viện sỹ IAAS là danh hiệu được trao cho số ít các nhà khoa học xuất sắc, có vai trò dẫn dắt và tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng khoa học quốc tế. Tính từ thời điểm khởi xướng năm 2019 tới Phiên họp thứ 37 năm 2024, IAAS đã bầu chọn 54 Viện sỹ từ hàng nghìn nhà khoa học xuất sắc của các tổ chức thành viên.

Với việc Giáo sư, Viện sỹ Lê Trường Giang được vinh danh, Việt Nam hiện có hai nhà khoa học giữ danh hiệu này (Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh - Chủ tịch VAST được bầu chọn năm 2019). Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân nhà khoa học mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nền khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.

Giáo sư, Viện sỹ Lê Trường Giang là chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu hóa học như hóa phân tích, hóa môi trường, độc học thực phẩm, tối ưu hóa. Ông đã chủ trì và tham gia nhiều công trình nghiên cứu có giá trị nền tảng và ứng dụng thực tiễn cao, từ mô hình hóa động học phản ứng hóa học đến phát triển các công nghệ xử lý chất hữu cơ khó phân hủy trong môi trường, kiểm soát độc tố trong thực phẩm; đã công bố hàng trăm công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, được cộng đồng khoa học đánh giá cao và có sức lan tỏa học thuật rộng rãi.

Với nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, với cương vị hiện nay, Giáo sư, Viện sỹ Lê Trường Giang đã trực tiếp chỉ đạo, dẫn dắt các chương trình hợp tác nghiên cứu chiến lược giữa VAST với nhiều tổ chức nghiên cứu uy tín trên thế giới như Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Viện nghiên cứu vì sự phát triển Pháp, Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, Hiệp hội hỗ trợ khoa học Nhật Bản.

Đặc biệt, những chương trình hợp tác song phương giữa VAST và các tổ chức thành viên IAAS không chỉ tạo điều kiện trao đổi học thuật và thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo chung giữa các nhà khoa học hai bên, mà còn tăng cường kết nối giữa các thành viên IAAS cũng như làm phong phú thêm những hoạt động của IAAS, góp phần thực hiện tiêu chí của IAAS là một tổ chức quốc tế đa phương cùng hành động cho những nỗ lực phát triển khoa học công nghệ toàn cầu.

Những hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực đưa các kết quả nghiên cứu mới của Việt Nam ra thế giới và khẳng định sự đóng góp, hội nhập và vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.

Trao bằng Viện sỹ Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, Giáo sư, Viện sỹ Lê Trường Giang đứng thứ hai từ trái qua. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trong bối cảnh khoa học công nghệ là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của quốc gia, sự công nhận quốc tế là sự khẳng định về một đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam có đủ tầm vóc, khả năng nghiên cứu để đóng góp cho sự phát triển đất nước và tham gia sâu rộng vào cộng đồng khoa học toàn cầu.

Danh hiệu Viện sỹ IAAS này là niềm vinh dự chung của VAST, là minh chứng rõ ràng cho một thế hệ nhà khoa học Việt Nam - vừa có năng lực nghiên cứu chuyên sâu, vừa có khả năng kết nối quốc tế, sẵn sàng đóng góp trí tuệ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

